In vitro oplodnenia by po novom mohli vo Francúzsku podstúpiť lesbické páry aj slobodné ženy

PARÍŽ 24. júna (WebNoviny.sk) – Francúzska vláda pripravuje legislatívu, ktorá by umožnila slobodným ženám a lesbickým párom podstúpiť mimotelové oplodnenie, takzvanú in vitro fertilizáciu, a súvisiace úkony vo Francúzsku, aby preto nemuseli cestovať do zahraničia. Momentálne môžu asistovanú reprodukciu vo Francúzsku podstúpiť len neplodné heterosexuálne páry.

Podrobnosti o pripravovanom návrhu v nedeľu zverejnili francúzske noviny Le Journal du Dimanche. Systém zdravotnej starostlivosti by mal pokryť náklady na asistovanú reprodukciu pre všetky ženy do 43 rokov.

Zákon by umožnil deťom po dovŕšení 18 rokov dozvedieť sa identitu darcu spermií alebo vajíčka, ak s tým bude darca súhlasiť.

Vláda sa zatiaľ nerozhodla, či bude takýto postup zákonne zaznamenávať alebo bude požadovať od rodičov, aby svoje deti upovedomili, že sa narodili s pomocou in vitro oplodnenia. Zákon nerieši náhradné materstvo, teda vynosenie plodu inou ženou, ktoré je vo Francúzsku zakázané.