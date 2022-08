Individuálne chyby nás stáli výsledok, hovorí tréner Feneš po prehre Slovenska s Českom (video+foto)

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov vstúpila do majstrovstiev sveta v kanadskom Edmontone tesnou prehrou 4:5 s Čechmi. Slováci viedli už v 6. min. 2:0, potom inkasovali štyrikrát za sebou.

V tretej tretine zmazali stratu 2:4 v presilových hrách, no v 59. minúte rozhodol o triumfe Česka Gabriel Szturc. Dva góly slovenského tímu strelil Matej Kašlík, z jeho spoluhráčov skórovali Servác Petrovský a Rayen Petrovický. Šimon Latkóczy čelil až 52 strelám, jeho náprotivok Jan Bednář 29.

Kašlík mal zlé pocity

„Mali sme výborný vstup do zápasu, ale čo sa udialo v druhej tretine… Podali sme výkon, ktorý nemôžeme ďalej predvádzať na MS. Veľké množstvo prečíslení a individuálnych chýb nás stáli výsledok. V tretej tretine sme sa vrátili do zápasu, ale dostali sme gól na 4:5 z nezmyselného striedania a z ďalšej individuálnej chyby. Mrzí nás to, ale zápas je za nami. Ideme sa pripravovať na Kanadu,“ zhodnotil úvodný duel na turnaji sklamaný tréner slovenskej dvadsiatky Ivan Feneš pre web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Kašlík najskôr v 6. min. zápasu zvýšil náskok Slovenska na 2:0, v 57. minúte v početnej výhode vyrovnal stav na 4:4. „Pocity sú zlé. Nebyť druhej tretiny, vyzeralo by to lepšie. Napriek tomu dávam klobúk dole pred ´chalanmi´ za snahu otočiť zápas v tretej tretine. Veľká škoda, že sme nedotiahli stretnutie do predĺženia. Mohli sme mať aspoň bod. Bohužiaľ,“ skonštatoval 20-ročný útočník, ktorý v sezóne 2022/2023 bude hrať za HKM Zvolen v slovenskej extralige.

Zobudenie v treťom dejstve

„Od 10. min. sme poľavili. Nechali sme Čechov hrať, my sme nekorčuľovali, nezapájali sa do súbojov. Ťažko sa to dobiehalo. V treťom dejstve sme sa zobudili. Dali sme do toho všetko, ale nestačilo to. Bod nám tesne ušiel,“ uviedol útočník štvrtej formácie Oliver Stümpel, ktorý mal stopercentnú úspešnosť na vhadzovaniach.

V druhom zápase základnej A-skupiny Fíni zdolali Lotyšov 6:1 a sú na čele tabuľky s troma bodmi a o skóre pred druhými Čechmi. Slovenskí juniori sú momentálne štvrtí, ďalší súboj odohrajú vo štvrtok proti domácim Kanaďanom (v piatok 12.8. o 00.00 h SELČ). Presne o 24 hodín neskôr sa stretnú s Lotyšmi a skupinovú časť uzavrú v nedeľu proti Fínom (20.00 h SELČ).