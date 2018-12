Iniciatíva Inakosť chce riešiť problémy komunity LGBTI a žiada o osobné stretnutie s Pellegrinim

BRATISLAVA 27. decembra (WebNoviny.sk) – Iniciatíva Inakosť poslala ešte v júni premiérovi Petrovi Pellegrinimu otvorený list, v ktorom ho žiadala o osobné stretnutie s cieľom poukázať na problémy LGBTI komunity a diskutovať o možnostiach ich riešenia. Úrad vlády na list stále oficiálne nereagoval.

„Je prekvapivé, že žiadna reakcia neprišla. Ani bývalý premiér Robert Fico nemal veľký záujem tieto veci riešiť, ale nám aspoň odpísal, že sa ospravedlňuje za zaneprázdnenosť alebo nás odkázal na ministra, ktorý mal v kompetencii konkrétnu vec,“ povedal v rozhovore pre agentúru SITA riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko.

Čiastkový záujem o problémy LGBTI

Dodal, že výzva premiérovi stále platí a budú ho aj naďalej konfrontovať s týmito témami. Iniciatíva v liste upozornila premiéra na ignoráciu LGBTI komunity zo strany vlády a štátu, na diskrimináciu a na fyzické útoky, ktorým čelia či na situáciu transrodových ľudí. V liste takisto uvádza, že Slovensko je jednou z posledných krajín, ktorá žiadnou formou neuznáva existenciu párov rovnakého pohlavia a ich rodín.

Macko podotkol, že zodpovedné orgány majú o LGBTI problematiku len čiastkový záujem. „Všetko je v štádiu analýz, rokovaní a príprav a to už veľmi dlho. Tak napríklad Akčný plán pre LGBT bol pripravovaný dva roky a nakoniec nebol prijatý. Celá tá práca akoby bola zbytočná. Kým nie sú výsledky, nemôžeme byť spokojní,“ konštatoval a dodal, že k riešeniu niektorých problémov, ktorým čelí LGBTI komunita, sa iniciatíva dopracovala sama.

„V prípade nenávistných trestných činov sme sa rozhodli otvoriť poradenské centrum pre komunitu. S ministerstvom spravodlivosti sme na Výbore pre práva LGBT osôb preberali analýzy o situácii párov rovnakého pohlavia a potvrdilo sa, že Slovensko robí rozdiely medzi pármi, čiže niektoré páry majú viac práv ako iné. S tým sa nemôžeme dlhodobo stotožniť. Budeme to určite riešiť s príslušnými slovenskými inštitúciami, ako je úrad ombudsmanky a v konečnom dôsledku aj súdy,“ uviedol.

Situácia sa mení k lepšiemu

Macko pripomenul, že aj najkonzervatívnejší politici hovoria, ako nemajú problém s čiastkovým úpravami v súvislosti s registrovanými partnerstvami, ktoré sa týkajú dedenia či prístupu k zdravotnej dokumentácii partnera.

„Strana Sloboda aj Solidarita to predložila a ukázalo sa, že ani toto neboli schopní podporiť politici ostatných strán, aj keď roky hovoria opak. Ukázalo sa, že to používajú na rétorické cvičenia, nemá to však žiadny efekt,“ konštatoval. Dodal, že aj minister spravodlivosti Gábor Gál avizoval záujem predložiť právnu úpravu týchto konkrétnych vecí. „Zatiaľ to neodvolal, tak čakáme na konkrétne znenie toho, čo si ministerstvo predstavuje,“ dodal.

Aj napriek nedostatočnému záujmu kompetentných o riešenie problémov podľa riaditeľa Iniciatívy Inakosť sa situácia postupne mení k lepšiemu. „Apelujeme na komunitu, aby boli otvorení, lebo sa ukazuje, že keď ľudia z väčšinovej spoločnosti poznajú niekoho, kto je lesba či gej, majú akceptujúcejší postoj. Nemajú predsudky, sú menej náchylní veriť mýtom, ktoré sa šíria.“

Iniciatíva víta aj zmeny, ktoré sa udiali po zhromaždeniach Za slušné Slovensko. „Tá zmena je veľmi prínosná aj preto, že začali fungovať inštitúcie v záujme vymožiteľnosti práva. Prispelo to k tomu, aby sa rozhýbali nielen orgány činné v trestnom konaní, ale aj inštitúcie, ktoré majú garantovať ľudské práva,“ uzavrel Macko.