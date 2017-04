Inovácie sú sexi

Bratislava, 13.apríla 2017 ( WBN/PR ) – Unikátne podujatie RETAIL INNOVATIONS CONFERENCE, ktoré zažiarilo včera 11. apríla v Grand Hotel River Park, A Luxury Collection Hotel, Bratislava, bolo vypredané do posledného miesta.

Atraktívna RETAIL INNOVATIONS CONFERENCE počas jedného dňa dala priestor 17 invenčným rečníkom zo Slovenska aj zo zahraničia. Kľúčové témy boli dáta v retaili, realita kamenného obchodu a vernostné programy.

“Konferencii RETAIL INNOVATIONS sa podarilo zorganizovať výnimočný mix pohľadov a výziev na retail, vďaka čomu si návštevníci mohli odniesť oveľa viac ako len buzzwords, ktoré sú práve v móde ako to býva pri bežných eventoch.” hodnotí jeden z keynote speakrov konferencie Michal Pastier (Kreatívny riaditeľ a spolumajiteľ Zaraguza, Exponea, Big Name Theory).

„Nechceme, aby nápad RETAIL INNOVATIONS skončil jedným podujatím. Pátrali sme po tom, čo obchodníkov najviac zaujíma, čo ďalšie by ich inšpirovalo a pomáhalo pri práci. Enormný záujem a podpora, ktorú prejavili naši fanúšikovia nás posúva ďalej. Radi by sme ponúkli v blízkej budúcnosti aj menšie užitočné formáty,“ dodáva Tibor Tabery, zakladateľ RETAIL INNOVATIONS.

„Mimoriadny úspech včerajšieho festivlu nás zaväzuje. Tvoríme novú platformu, ktorá má ambíciu spájať inovatívnych lídrov v sektore retailu. Sledujte našu stránku RETAIL INNOVATIONS a sociálnu sieť, “ upozorňuje Martin Kadleček spoluorganizátor podujatia.

„Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili v našej vízii. Ďakujeme hlavným partnerom podujatia: U&SLUNO a.s., Diebold Nixdorf, Pygmalios, Korner Analytics, s.r.o.. Partnerom: FEEDBACK s.r.o ., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. , Poštová banka, a.s., Ryba Žilina, spol. s r.o., VISITOR, s.r.o., Kofola a.s., ST. NICOLAUS – trade, a.s., Tauris, innogy Slovensko, Kocka s.r.o., Ingenico Group. Mediálnym partnerom: Forbes, Retail magazín, TASR, IN STORE Slovakia, PREDPREDAJ.sk.“ dodáva Mária Tarišková, spoluorganizátor konferencie.