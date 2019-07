Instagram rozšíril experiment do viacerých krajín, užívateľom nezobrazuje počet lajkov

Sociálna sieť Instagram od tohto týždňa rozšírila testovanie verzie, v rámci ktorej používateľom neukazuje, koľko „lajkov“ získali cudzie príspevky.

Doteraz tento spôsob zobrazovania Instagram testoval len na kanadských používateľoch, teraz sa tento experiment rozširuje aj na Austráliu, Brazíliu, Írsko, Japonsko, Nový Zéland a Taliansko.

Princíp spočíva v tom, že každý používateľ vidí počet „lajkov“ iba pri svojich príspevkoch. Pri tých cudzích si môže rozkliknúť zoznam používateľov, ktorým sa daný príspevok páčil, no nezobrazuje sa mu ich počet. Ten, ak by ho zajímal, by si musel manuálne zrátať.

Dôvodom testovania tohto modelu sú poplašné správy niektorých psychológov, podľa ktorých môže viesť súťaž o počet „lajkov“ a porovnávanie ich počtu pri svojich a cudzích príspevkoch k pocitu menejcennosti a psychickým problémom.