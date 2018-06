Inter Miláno odmietol prestupovú ponuku Manchestru United, Škriniar je pre nich nepredajný

MILÁNO 16. júna (WebNoviny.sk) – Taliansky futbalový klub Inter Miláno odmietol ponuku Manchestru United za slovenského obrancu Milana Škriniara.

„Červení diabli“ za 23-ročného stopéra podľa La Gazzetta dello Sport ponúkli 65 miliónov eur, vedenie „nerazzurri“ ale stále trvá na nepredajnosti ich hráča. Škriniarovo meno toto leto média spájajú s viacerými európskymi veľkoklubmi, okrem anglického vicemajstra sa hovorí o záujme FC Barcelona.

Rodák zo Žiaru nad Hronom v sezóne 2017/2018 nevynechal jedinú ligovú minútu a bol základným stavebným kameňom v tíme trénera Luciana Spallettiho pri návrate Interu do Ligy majstrov. Klub podľa talianskeho zdroja plánuje Škriniarovi zvýšiť plat a predĺžiť s ním zmluvu do roku 2023. Aktuálny kontrakt platí do 30. júna 2022.