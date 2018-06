V talianskej Serie A budú hrať ďalší Slováci, zo Žiliny odchádzajú Dávid Hancko a Samuel Mráz

ŽILINA 14. júna (WebNoviny.sk) – Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov Dávid Hancko a Samuel Mráz budú od budúcej sezóny 2017/2018 pôsobiť na Apeninskom polostrove.

Ako referuje štvrtkové vydanie denníka Šport s odvolaním sa na zväčša dobre informovaného talianskeho novinára Gianlucu di Marzia, duo z MŠK Žilina by malo zamieriť do tamojšej Serie A. Dvadsaťročný obranca Hancko, ktorého Európska futbalová únia (UEFA) v januári zaradila medzi 50 najväčších talentov sveta, by mal prestúpiť do AC Fiorentina.

Funkcionári zo Štadióna Artemia Franchiho sa už so Žilinčanmi dohodli na odstupnom vo výške 3 miliónov eur, na rade sú teraz rokovania medzi hráčom a klubom z Florencie. Druhý menovaný, 21-ročný útočník Samuel Mráz, ktorý bol v nedávno skončenej sezóne najlepším strelcom slovenskej Fortuna ligy, má namierené do FC Empoli.

Tento tím v edícii 2017/2018 triumfoval v Serie B, v nasledujúcom ročníku tak bude nováčik medzi talianskou elitou. Empoli údajne pošle do žilinskej kasy sumu 1,5 milióna eur.