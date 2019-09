Irán začal používať modernejšie centrifúgy na obohacovanie uránu, Európe zostáva málo času

Irán začal používať pokročilejšie centrifúgy na obohacovanie uránu, čím porušuje medzinárodnú jadrovú dohodu z roku 2015. V sobotu o tom informoval hovorca Iránskej organizácie pre atómovú energiu a zároveň varoval Európu, že jej už zostáva veľmi málo času na to, aby ponúkla nové podmienky na záchranu dohody.

Jeho vyjadrenia podľa agentúry AP opäť skrátili pôvodný odhad odborníkov, podľa ktorého by Teherán potreboval rok na to, aby mal dostatok materiálu na vytvorenie nukleárnej zbrane, ak by sa tak rozhodol. Krajina naďalej trvá na tom, že jadrový program má čisto mierový charakter.

Irán už pritom porušil limity na množstvo zásob aj úroveň obohacovania uránu, ktoré stanovovala dohoda. Opakovane sa však vyjadril, že sa dokáže okamžite vrátiť k jej podmienkam v prípade, že Európa nájde spôsob, ako by mohla krajina do zahraničia predávať ropu aj napriek americkým sankciám.