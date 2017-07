Jahnátek je multikandidátom Smer-SD, jeho zvolenie je výsmechom nezávislosti ÚRSO, myslí si Zajac

BRATISLAVA 1. júla (WebNoviny.sk) – Návrh poslanca NR SR Ľubomíra Jahnátka (Smer-SD) za predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) je výsmechom nezávislosti tejto inštitúcie.

Myslí si to podpredseda mimoparlamentného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Pavol Zajac. „Ľubomír Jahnátek preukázal za posledných 11 rokov, že je multikandidátom strany Smer-SD na rôzne štátne funkcie. Bol ministrom hospodárstva, následne pôdohospodárstva a poslancom NR SR za stranu Smer-SD. Pred vstupom do politiky bol riaditeľom podniku, ktorý vlastní Juraj Široký. Táto jeho politická aj profesionálna kariéra, ktorá je úzko prepojená so stranou Smer-SD a oligarchom Širokým, ho diskvalifikuje viesť nezávislý úrad, akým by ÚRSO malo byť,“ uvádza Zajac v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca KDH Stano Župa.

Koalícia poškodila nezávislé postavenie ÚRSO

Podľa Zajaca vládna koalícia najprv odobrala právomoc prezidentovi menovať predsedu ÚRSO a následným vymenovaním Jahnátka na túto funkciu poškodí nezávislé postavenie ÚRSO. “Po bývalom šéfovi ÚRSO Holjenčíkovi bude pán Jahnátek ďalším politickým nominantom Roberta Fica a strany Smer-SD,“ doplnil.

Minister hospodárstva Peter Žiga predloží vláde ako najvhodnejšieho kandidáta na post predsedu ÚRSO súčasného poslanca Národnej rady SR Jahnátka. Minister sa tak stotožnil s výberom výberovej komisie.

Komisia odporučila Jahnátka

„Urobili sme všetko, čo sa dalo v rámci transparentnosti výberu. Ten výber bol avizovaný dlhodobo dopredu. Prihlásili sa nám štyria kandidáti. Ja som zriadil nad rámec zákona komisiu na posudzovanie kandidátov. Výsledok je, že odporučila na post šéfa regulačného úradu pána Jahnátka. Myslím si, že sa stotožním s týmto návrhom a navrhnem ho na budúci týždeň na vládu. Podľa mojich informácií z tých štyroch kandidátov jasne vyčnieval,“ povedal po stredajšom rokovaní vlády Žiga.

Minister je presvedčený, že Ľubomír Jahnátek bude dostatočne nezávislým predsedom ÚRSO. „V prvom rade pán Jahnátek nie je členom strany a zároveň chcem povedať, že tá jeho nominácia prišla zo strany asociácie zamestnávateľských zväzov, takže neprišla zo strany vlády alebo ministerstva. Keď sa komisia zložená zo zamestnávateľov a zástupcov samospráv ujednotili na tomto kandidátovi jednohlasne, tak nemám dôvod spochybňovať jej rozhodnutie,“ konštatoval Žiga.

Opozícia považuje nomináciu za škandál

Opoziční poslanci Národnej rady SR za hnutie OĽaNO považujú nomináciu Ľubomíra Jahnátka za škandalóznu. Poslankyňa Veronika Remišová by privítala transparentnejšie výberové konanie na post šéfa regulačného úradu. Poslanci hnutia OĽaNO žiadajú, aby vláda výberové konanie zopakovala aj s verejným vypočutím kandidátov.