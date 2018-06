Jakub s kumpánmi kradol drahé zásielky z pošty v Tomášove, zlodeja zastavili až varovné výstrely

BRATISLAVA/SENEC 11. júna (WebNoviny.sk) – Až tri varovné výstrely zastavili zlodeja, ktorý so svojimi kumpánmi ukradol drahé zásielky z pošty v Tomášove a vlámal sa aj do skladu prepravenej spoločnosti v Ivanke pri Dunaji.

Dvadsaťjedenročného Jakuba a o dva roky mladšieho Samuela zadržali policajti minulý piatok v Seneckom okrese. Jakub sa však odmietal vzdať. Ako agentúru SITA informovala bratislavská policajná hovorkyňa Veronika Slamková, nechcel vystúpiť z vozidla a pokúsil sa ujsť.

Policajné výzvy ignoroval a zastavil až po varovných výstreloch. Na rováši má toho naozaj dosť. V polovici januára sa vlámal do prepravnej spoločnosti. Zastavil sa pre tovar, ktorý si sem nechal poslať na osobný odber. Pri vlámačke ho však vyrušil skladník. Ak by sa mu zásielky podarilo ukradnúť, škody by presiahli 119- tisíc eur.

Koncom mája sa spolu s 19-ročným Samuelom vlámali na poštu v Tomášove. Tu ukradli 14 zásielok a škody presiahli 16 500 eur. Obaja sú obvinení zo zločinu krádeže a vyšetrovateľ spracoval podnet na ich vzatie do väzby. Hrozí im väzenie na tri roky až 10 rokov.

Začiatkom júna sa na tú istú poštu vlámal aj s 37-ročný Marekom a ukradli zásielku za vyše 850 eur. Obvinený Marek je stíhaný na slobode. Prípad polícia aj naďalej vyšetruje.