Ján Ďurica debutoval v drese Dukly Praha, za výkon pochválil celý tím

PRAHA 17. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový obranca Ján Ďurica odohral v nedeľu prvý duel v drese svojho nového zamestnávateľa FK Dukla Praha. Jeho tím na domácom ihrisku zvíťazil v 8. kole najvyššej českej súťaže nad Slovanom Liberec 2:0.

Vyhrali sme bitku, ale nie vojnu

Tridsaťšesťročný bek nechcel hodnotiť svoj výkon, pochválil však celý tím: „Vyhrali sme 2:0, myslím si, že zaslúžene. Aj keď samozrejme, Liberec tam mal nejaké šance, pri ktorých nás Filip Rada podržal.“

Dukle sa v tejto sezóne Fortuna ligy zatiaľ vôbec nedarí a víkendový triumf proti Libercu bol vôbec jej prvý v sezóne. Ďuricu víťazstvo teší, ako však hovorí „vyhrali sme bitku, ale nie vojnu.“

Cieľ je záchrana

Bývalý slovenský reprezentant prišiel do kádra pražského klubu, aby priniesol skúsenosti do nefungujúcej defenzívy, ktorá v úvodných siedmich ligových kolách inkasovala až 19-krát. Rodák z Dunajskej Stredy si uvedomuje, že pred jeho novým tímom je ešte veľké množstvo práce: „Sme len na začiatku. Treba si dobre oddýchnuť a pripraviť sa na ďalší zápas. Máme pred sebou ešte veľa súbojov, na to, aby sa Dukla nielen zachránila, ale mohla stúpať tabuľkou stále vyššie.“

Dukla Praha je pre Ďuricu šiestym pôsobiskom v jeho kariére. Postupne hrával v Dunajskej Strede, Artmedii Petržalka, Saturne Moskovská oblasť, nemeckom Hannoveri a v tureckom Trabzonspore.