Jaromír Jágr na tom stále nie je ideálne, ale plánuje návrat do zápasového kolotoča

PROSTĚJOV 8. februára (WebNoviny.sk) – Legendárny český hokejista Jaromír Jágr by sa konečne mohol vrátiť do zápasového kolotoča. Návrat plánoval už viackrát, ale vždy mu to niečo prekazilo.

Nie je na tom ideálne

Teraz sa zdá, že je pripravený pomôcť svojmu rodnému Kladnu v tamojšej druhej najvyššej súťaži, nastúpiť sa chystá v pondelňajšom zápase 54. kola na ľade Prostějova. Priznal však, že stále na tom nie je ideálne.

„Plánujem odohrať aspoň jedno striedanie. Musím sa priznať, že sa stále necítim dobre. Napriek tomu verím, že keď začnem hrať, tak sa dostanem do zápasového tempa,“ cituje Jágra portál hokej.cz.

Naposledy hral pred rokom

Útočník s bohatými skúsenosťami z NHL, ktorý 15. februára oslávi 47. narodeniny, chcel hrať od začiatku sezóny, ale pre zdravotné problémy sa mu to nepodarilo.

Dosiaľ naposledy nastúpil ešte 17. februára 2018 v zápase proti Havířovu, ale hneď v úvode sa zranil a odvtedy nehral.

Ešte počas minulej sezóny to skúšal v NHL. V drese Calgary Flames nastúpil na 22 duelov s bilanciou 1+6, ale pre zranenie kolena sa dohodol s kanadským klubom na ukončení spolupráce a vrátil sa do vlasti.

Víťaz ZOH 1998 v Nagane absolvoval v NHL dovedna 1733 zápasov základnej časti s bilanciou 766 gólov a 1155 asistencií.

V produktivite NHL je s 1921 bodmi druhý za fenomenálnym Waynom Gretzkým (2857), v góloch tretí za Gretzkým (894) a Howom (801), v asistenciách piaty. Stanleyho pohár získal dvakrát – v rokoch 1991 a 1992 s Pittsburghom, v ktorom začínal svoju zámorskú púť.

Päťkrát získal Art Ross Trophy určenú pre najproduktívnejšieho hráča sezóny, na jeho konte je aj viacero ďalších ocenení a rekordov. Spolu desaťkrát sa predstavil v Zápase hviezd NHL. Okrem Calgary a Pittsburghu hral aj za Washington, New York Rangers, Philadelphiu, Dallas, Boston, New Jersey a Floridu.