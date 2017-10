Jaromír Jágr odohrá v drese kanadského klubu svoju poslednú sezónu v NHL

CALGARY 5. októbra (WebNoviny.sk) – Organizácia hokejovej NHL Calgary Flames oficiálne predstavila Jaromíra Jágra ako novú posilu na tlačovej konferencii. V súčasnosti už legendárny hokejista pripustil, že jeho koniec v profilige je blízko.

„Na 99,9 percent ide o moju poslednú sezónu v NHL,“ povedal 45-ročný veterán, cituje ho portál profiligy. Rodák z Kladna podpísal s Calgary zmluvu na jeden rok s platom 1 milión USD plus bonusy.

Trénoval bez zmluvy

Jágr odohral v NHL už 23 sezón, no premiérovo si oblečie dres mužstva z Kanady. „Túžil som získať i túto skúsenosť, aby som raz mohol povedať, že som hral aj v Kanade. Takže som tu,“ vyhlásil. Kým hokejové hviezdy zarezávali v príprave so svojimi mužstvami, druhý najproduktívnejší hokejista v NHL trénoval v ostatných týždňoch v Česku bez zmluvy. Nechýbalo veľa a Jágr by v druhej najvyššej súťaži nastúpil za Kladno, ktorého je majiteľom.

„V NHL panuje nový trend a ja všetkým manažérom, prezidentom a tímom rozumiem. Chcú dať príležitosť mladším hráčom, a preto je pre starších náročné zohnať si prácu. Mal som nakoniec veľké šťastie a som rád, že som si našiel miesto,“ uviedol Jágr.

V rebríčkoch sa drží za Gretzkym

Budúci člen Hokejovej siene slávy sa po pôsobení na Floride opäť dostal do tímu, kde medzi najväčšie hviezdy patria mladí hokejisti – Johnny Gaudreau (24 rokov) a Sean Monahan (22).

„Ostatné dve sezóny pri mne hrali Jonathan Huberdeau a Alexander Barkov. Keď sčítate ich vek, stále to na mňa nestačí. S mladšími hokejistami hrám už dvadsať rokov,“ zavŕšil pobavene Jágr, ktorý si uvedomuje, že môže mať problém dostať sa do zápasového tempa, keďže vymeškal celé prípravné obdobie.

Jágra už len 56 duelov delí od rekordu Gordieho Howa v počte stretnutí v NHL. Český veterán ich má na svojom konte 1711, Howe ich odohral 1767. Jágr v profilige nazbieral zatiaľ 1914 bodov, v historických rebríčkoch je druhý za Waynom Gretzkým (2857 bodov). So 765 gólmi je tretí, viac ich dali len Gretzky (894) a Howe (801).