Jaromír Jágr pripustil svoju poslednú sezónu, cieľ hrať do päťdesiatky zrejme nenaplní

KLADNO 31. júla (WebNoviny.sk) – Hokejový útočník Jaromír Jágr si bude v blížiacej sa sezóne obliekať dres rodného Kladna v druhej najvyššej českej súťaži. Najúspešnejší Európan v histórii NHL však narazil na problémy už v letnej príprave, keď sa znovu zranil. Prvýkrát dokonca otvorene prehovoril o konci kariéry.

„Začali ma trochu bolieť slabiny aj chrbát. V mojom veku sa už vždy niečo stane, ale azda to bude v poriadku,“ povedal Jágr, ktorý sa v minulosti netajil ambíciou hrať hokej až do päťdesiatky. Zdá sa, že tento cieľ asi nenaplní. „Podľa mňa to bude môj posledný súťažný ročník. Dúfam, že ho dokončím, chcem do toho dať maximum,“ dodal na webe isport.cz.

Štyridsaťšesťročný Jágr hral ešte počas minulej sezóny v NHL. V drese Calgary Flames nastúpil na 22 duelov s bilanciou 1+6, ale pre zranenie kolena sa dohodol s kanadským klubom na ukončení spolupráce a vrátil sa do vlasti. V závere ročníka pomáhal Kladnu, ktorého je väčšinovým vlastníkom.

Zdravotné komplikácie mu dovolili plnohodnotne zasiahnuť iba do piatich stretnutí základnej časti. V play-off nastúpil vždy len na niekoľko sekúnd, aby splnil kvótu štartov potrebnú pre účasť v baráži o postup do tamojšej najvyššej súťaže. V baráži sa napokon aj tak nepredstavil a Kladno si nevybojovalo účasť medzi elitou.