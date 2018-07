Jazdci sa na Tour de France podľa Martina boja útočiť na Sky, existuje psychologická bariéra

PARÍŽ 18. júla (WebNoviny.sk) – Írsky jazdec Dan Martin z tímu UAE Team Emirates bol jediným pretekárom, ktorý sa rozhodol ohroziť pozície kandidátov na celkové poradie v priebehu prvej horskej etapy tohtoročnej edície Tour de France.

Neďaleko vrcholu posledného stúpania na Col de la Colombiére sa nebál odpútať sa od skupiny favoritov a narušiť tak tempo udávané jazdcami tímu Sky.

Psychologická bariéra

Aj keď mu protivietor a zvýšené tempo britského tímu nakoniec jeho snahu prekazili, svoje rozhodnutie zaútočiť neľutoval.

„Napadlo mi, že by som mal niečo vyskúšať a dúfal som, že sa niekto ku mne pridá. Mal som pocit, že tím Sky sa s nami iba zahráva,“ uviedol 31-ročný Martin. Britské zoskúpenie malo na čele skupiny favoritov päť jazdcov, ktorí určovali tempo. A práve ich vysoká rýchlosť vytvorila akúsi psychologickú bariéru, ktoré odrádzala ostatných jazdcov od snahy o únik.

Prioritou defenzívna taktika

Defenzívna taktika sa zdá byť prioritou pre mnohých jazdcov, ktorí sa radšej uspokoja s akýmkoľvek umiestnením v najlepšej desiatke, no nechcú riskovať a zabojovať o lepšie umiestnenie v celkovom poradí. „Podľa môjho názoru práve vysoký počet jazdcov tímu Sky na čele skupiny odrádza ostatných pretekárov podstúpiť riziko a zaútočiť. Navyše sme čelili silnému protivetru, ktorý rovnako nepomáha útočeniu. No aj tak som im to chcel sťažiť a vidieť, ako budú reagovať,“ uviedol víťaz tohtoročnej šiestej etapy Martin.

„Jedenásta etapa bude rovnako náročná, ale znovu neočakávam veľké rozdiely medzi favoritmi. V Alpách ide o to, kto sa ako veľmi vyčerpá. Necítil som sa včera najlepšie, ale po voľnom dni a predošlom páde som to aj očakával,“ dodal na záver Martin. Informácie priniesol portál cyclingnews.com.