Je to otázka týkajúca sa milión dolárov, vraví Shinoda o návrate kapely Linkin Park na scénu

BRATISLAVA 14. júna (WebNoviny.sk) – Budúcnosť americkej kapely Linkin Park je neistá. V rozhovore pre reláciu Inside the Studio to povedal spevák, rapper, hudobník a producent Mike Shinoda.

„Neviem, či budeme pokračovať. Je to otázka týkajúca sa miliónov dolárov, viete? Nanešťastie, ako som povedal, v súčasnosti nemáme žiadne odpovede,“ vyhlásil interpret. Činnosť kapely minulý rok pozastavilo úmrtie speváka Chestera Benningtona, ktorý sa v júli obesil vo svojom dome v Kalifornii. Dožil sa 41 rokov.

Skupina Linkin Park vznikla v roku 1996 v Kalifornii. V súčasnosti v nej pôsobia okrem spomínaného Shinodu aj Rob Bourdon, Brad Delson, Dave Farrell a Joe Hahn. Skupina vydala albumy Hybrid Theory (2000), Meteora (2003), Minutes To Midnight (2007), A Thousand Suns (2010), Living Things (2012), The Hunting Party (2014) a One More Light (2017).

Medzi najväčšie hity držiteľov dvoch cien Grammy patria skladby Crawling, In The End, Somewhere I Belong, Numb či What I’ve Done. Informácie pochádzajú z webstránky loudwire.com a archívu agentúry SITA.