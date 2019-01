Je to najurážlivejší článok, aký som kedy čítal. Trumpa hnevajú správy o údajnej spolupráci s Ruskom

WASHINGTON 13. januára (WebNoviny.sk) – Prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa urážajú správy, podľa ktorých spolupracoval s Ruskom.

Noviny The New York Times v piatok informovali, že šéfa Bieleho domu začali vyšetrovať agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) po tom, ako v roku 2017 vyhodil riaditeľa FBI Jamesa Comeyho. Trumpa podozrievali, že tak urobil v prospech Ruska a proti záujmom USA.

Politik v telefonickom rozhovore pre televíziu Fox News v sobotu povedal, že je to „ten najurážlivejší článok, aký kedy čítal“. „Ak ste si to prečítali, viete, že na mňa nič nemajú,“ dodal. Vyhlásil tiež, že žiadny iný prezident nezaujal také tvrdé stanovisko voči Moskve ako on.

The New York Times napísali, že agenti FBI mali podozrenie, že Trump spolupracuje s Ruskom už počas jeho predvolebnej kampane, no nezačali vyšetrovanie, keďže si neboli istí, ako mali narábať s takýmito citlivými obvineniami.