Video: Trump vyzval k financovaniu múru na hranici s Mexikom, chce ukončiť bezpečnostnú krízu

WASHINGTON 9. januára (WebNoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump v utorok opäť požadoval financovanie múru na hranici USA s Mexikom, aby tam tak zastavil „narastajúcu humanitárnu a bezpečnostnú krízu„.

Vo svojom prvom televíznom prejave národu z Oválnej pracovne v Bielom dome zároveň obvinil demokratov z pretrvávajúceho čiastočného zastavenia financovania federálnych inštitúcií. Výnimočný stav, prostredníctvom ktorého by mohol nariadiť stavbu múru bez rokovaní s Kongresom, ale nevyhlásil.

Nepravdivé dôvody

„Toto je humanitárna kríza, kríza srdca a kríza duše,“ povedal šéf Bieleho domu v príhovore, v ktorom sa však viackrát vyjadril nepravdivo. Podľa neho by za stavbu múru mohla zaplatiť zatiaľ neratifikovaná úprava Severoamerickej dohody o voľnom obchode, toto tvrdenie však už skôr popreli ekonómovia.

Trump zároveň uviedol, že až 90 percent heroínu predávaného v USA prišlo z Mexika, aj napriek tomu, že vládne dáta poukazujú na malé percento prepašovaných drog cez legálne miesta vstupu do krajiny. Prezident tiež spomenul prípady amerických občanov „kruto a chladnokrvne zabitých“ nezdokumentovanými migrantmi.

Zároveň však pravdivo poukázal na fakt, že aj demokrati v minulosti podporili stavbu bariéry na hranici. V roku 2006 senátori Chuck Schumer, Barack Obama, Hillary Clinton a Joe Biden hlasovali v prospech 1 120 kilometrov oplotenia na hranici, pripomína spravodajský portál BBC.

Deti na hranici nie sú hrozbou

Na Trumpov príhovor už zareagovali demokratickí lídri v Kongrese, ktorí ho obvinili z toho, že drží Američanov ako rukojemníkov, a vyzvali ho, aby takzvaný vládny shutdown ukončil.

„Faktom je, že ženy a deti na hranici nie sú bezpečnostná hrozba, sú humanitárnou výzvou,“ vyjadrila sa predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosi. Ako dodala, prezident „musí prestať vyrábať krízu, musí znovu otvoriť vládu„.

Líder demokratickej menšiny v Senáte Chuck Schumer uviedol, že sa Trump pokúša „vládnuť záchvatom hnevu„. „Prezident Trump apeloval na strach, nie na fakty. Na rozdelenie, nie na jednotu,“ vyjadril sa newyorský senátor a dodal, že „symbolom Ameriky by mala byť Socha slobody a nie deväťmetrový múr„.

Trump sa v stredu v súvislosti so svojou požiadavkou obráti na republikánskych senátorov v Kongrese a neskôr sa v Bielom dome stretne s kongresovými lídrami. Vo štvrtok by mal vycestovať do pohraničného regiónu.

Ochrana národnej bezpečnosti

Trump chce na hranici s Mexikom postaviť múr, čo zdôvodňuje ochranou národnej bezpečnosti. Prezident žiada na jeho výstavbu približne päť miliárd dolárov, čo však demokrati, na ktorých hlasy je odkázaný, odmietajú.

Podľa nich sú údržba existujúceho oplotenia na hranici, špičková technológia na skenovanie vozidiel na miestach vstupu do krajiny a zamestnanie ďalších ľudí lacnejšie a efektívnejšie ako múr.

Spor viedol k čiastočnému zastaveniu financovania federálnych inštitúcií – shutdownu – ktorý trvá od 22. decembra. Shutdown ovplyvnil štvrtinu federálnych agentúr a je druhý najdlhší v histórii, pričom zanechal tisícky vládnych zamestnancov bez platu.

Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.