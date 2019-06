Jediný gól slovenskej futbalovej „21“ v derby proti Čechom strelil Kvocera

ZELL AM SEE 10. júna (WebNoviny.sk) – Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov prehrali s rovesníkmi z Česka 1:2 v nedeľňajšom medzištátnom prípravnom stretnutí v rakúskom Zell am See.

Skóre stretnutia otvoril krátko pred polčasovou prestávkou v 39. min Jan Matoušek, keď vyťažil z nepresnosti slovenských mladíkov, obišiel brankára Martina Vantrubu a poslal loptu do opustenej bránky.

Strelec úvodného gólu Matoušek „mal prsty“ aj v druhom góle Čechov v 52. min. Prihrávkou našiel Ondřeja Šašinku, ktorý sa v sklze nepomýlil – 2:0.

Zverenci trénera Adriána Guľu dokázali už iba znížiť v 75. min, keď si Milan Kvocera nabehol za českú obranu a skóroval strelou k vzdialenejšej žrdi.