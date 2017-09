BRATISLAVA 21. septembra (WebNoviny.sk) – Americký gitarista Joe Satriani vydá 12. januára album What Happens Next. Nahrávka bude obsahovať celkovo dvanásť skladieb. Medzi hosťami sa objavia bubeník Chad Smith z kapely Red Hot Chili Peppers a spevák a basgitarista Glenn Hughes, známy z pôsobenia v Deep Purple, Black Sabbath či Black Country Communion.

Chad Smith z Red Hot Chili Peppers

Šesťdesiatjedenročný muzikant sa v rámci projektu G3 vydá na budúci rok v januári a februári na turné po Severnej Amerike, počas ktorého ho budú sprevádzať aj gitaristi John Petrucci zo skupiny Dream Theater a Phil Collen z formácie Def Leppard.

Na kalifornskom Mill Valley Film Festivale uvedú v októbri dokument Beyond The Supernova, ktorý režíroval hudobníkov syn ZZ. Film sleduje slávneho gitaristu, jeho kapelu a tím počas turné Shockwave Supernova po Európe a Ázii.

Joe Satriani začal hrať na gitaru ako 14-ročný, jeho štýl ovplyvnili najmä Jimi Hendrix, Jimmy Page či Jeff Beck. Pre hranie sa údajne rozhodol na futbalovom tréningu vo chvíli, keď sa dozvedel o smrti Jimiho Hendrixa. V roku 1986 mu vyšiel prvý sólový album Not Of This Earth, ktorý získal v USA platinovú platňu.

Hral na turné Micka Jaggera

Doteraz vydal celkovo 15 štúdioviek. V roku 1988 hral na sólovom turné Micka Jaggera. V roku 1993 nahradil v kapele Deep Purple na niekoľko koncertov Ritchieho Blackmorea. Bol taký úspešný, že ho požiadali, aby zostal nastálo, musel však odmietnuť pre kontrakt s nahrávacou spoločnosťou. K jeho žiakom patria David Bryson (Counting Crows), Kevin Cadogan (Third Eye Blind), Larry LaLonde (Primus, Possessed), Alex Skolnick (Testament), Rick Hunolt (Exodus), Phil Kettner (Laaz Rockit) či Charlie Hunter. S mnohými z nich spolupracoval aj na spoločných koncertoch a nahrávkach. V roku 1996 založil spomínaný koncertný projekt G3, v ktorom si po jeho boku zahralo už množstvo gitaristov. Je tiež členom kapely Chickenfoot. Na konte má 15 nominácií na Grammy.