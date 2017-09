Lady Gaga odložila európsku časť svetového turné

LONDÝN 18. septembra (WebNoviny.sk) – Americká speváčka Lady Gaga odložila pre zdravotné problémy európsku časť jej svetového turné Joanne. Ako v pondelok informovali zástupcovia spoločnosti Live Nation, ktorá je organizátorom spomínanej koncertnej šnúry, urobila tak na odporúčanie lekárov.

„Lady Gaga trpí silnou fyzickou bolesťou, ktorá má vplyv na jej schopnosť vystupovať. Zostáva v starostlivosti odborníkov, ktorí odporučili toto odloženie,“ cituje Live Nation agentúra AP.

Šesťtýždňovú šnúru koncertov, ktorá mala odštartovať 21. septembra v Barcelone a skončiť 28. októbra v nemeckom Kolíne, speváčka presunula až na budúci rok.

Konkrétne dátumy pre vystúpenia však neoznámila. V dôsledku silných bolestí už minulý týždeň odložila koncert v Brazílii. Druhá časť severoamerického turné by mala podľa organizátorov začať podľa plánov v novembri.

Lady Gaga, vlastným menom Stefani Joanne Angelina Germanotta, sa preslávila skladbami Just Dance a Poker Face z debutového albumu The Fame (2008). Po ňom nasledovali štúdiovky Born This Way (2011), Artpop (2013), Cheek To Cheek (2014), ktorú nahrala so spevákom Tonym Bennettom, a Joanne (2016). Zahrala si vo filmoch ako Machete zabíja (2013), Sin City: Ženská, pre ktorú by som vraždil (2014) či v piatej a šiestej sérii antológie American Horror Story (2011) s podtitulmi Hotel a Roanoke, pričom za výkon v sérii Hotel získala Zlatý glóbus.

Magazín Forbes ju označil za najvplyvnejšiu celebritu roka 2011 a viackrát ju zaradil medzi najmocnejšie ženy sveta. Na konte má šesť cien Grammy a tiež nomináciu na Oscara za pieseň Til It Happens To You z dokumentu The Hunting Ground (2015).