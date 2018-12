Juraj Jakubisko si v poslednom čase do diára často kreslí schody, vidí pod tým nádej

BRATISLAVA 26. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenský režisér Juraj Jakubisko si v poslednom čase do diára často kreslí schody. „Kreslím schody, ktoré prechádzajú ľudským telom, také zvláštne… A stále si pritom kladiem otázku ‘Čo sú to vlastne schody?‘ Keď namaľujete schody, je to podľa mňa nádej,“ povedal v rozhovore pre agentúru SITA.

„Keď som bol mladý, videl som ich ako schody hore, ale sú to aj schody dole a vy nikdy neviete, keď po nich kráčate, kam vedú. Možno je hneď hore zráz…,“ poznamenal známy tvorca. Aj ľudský život je podľa neho taký. Človek nikdy nevie, čo príde a kam ho osud zaveje. „Ja som nikdy neveril, že budem tak dlho žiť. Že budem nakrúcať svoje poviedky ešte s cudzím srdcom, ale tak to s tým životom chodí,“ podotkol.

Hlavné podľa neho preto je robiť všetko s chuťou. „Ak vám chutí fajčenie, fajčite, ak vám chutí alkohol, pite, ak vám chutí čokoľvek, robte to. Ak vám to prestane chutiť, tak to nerobte. Ak vás prestane baviť nakrúcať, nenakrúcajte. Ja som rád, že mi to vydržalo a stále mám ešte plány. Len ma strašne mrzí, že všetko, čo by som ešte chcel urobiť, už asi nestíham,“ uzavrel.