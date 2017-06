Aktualizované: Juraj Sagan sa stal majstrom Slovenska, majster sveta sa do úniku nezapojil

aktualizované 25. júna 15:35

ŽIAR NAD HRONOM 25. júna (WebNoviny.sk) – Juraj Sagan z tímu Bora-Hansgrohe obhájil slovenský titul v cyklistických pretekoch s hromadným štartom na spoločnom šampionáte Čechov a Slovákov.

Starší zo Saganovcov bol jediným Slovákom v 13-člennej skupine, ktorá ušla už v prvom kole a dotiahla únik až do cieľa majstrovských pretekov v Žiari nad Hronom. Celkovo obsadil tretie miesto.

Celkovým víťazom Štybar

Z 12 Čechov v úniku sa približne 70 km pred koncom pretekov odtrhla dvojica Zdeněk Štybar (Quick-Step Floors) – Josef Černy (Elkov Author). Skúsenejší Štybar (31) v stúpaní pred cieľom ušiel svojmu súperovi Černému a po troch rokoch získal druhýkrát český titul. Jeho víťazný čas bol 4:32:19 h. Druhý skončil s odstupom 30 sekúnd Černý, ktorý k bronzu z časovky pridal druhú medailu z tohtoročného spoločného šampionátu SR a ČR. Juraj Sagan došiel do cieľa v sumáre na treťom mieste ako najlepší Slovák s odstupom 2:52 min za víťazom. Ďalší Slováci prišli do cieľa s veľkým odstupom 12:41 min. Doviedol ich dvojnásobný majster sveta Peter Sagan, ktorý vyhral špurt o druhé miesto na domácom šampionáte pred tímovým kolegom z Bora-Hansgrohe Erikom Baškom. Najlepším Slovákom v kategórii do 23 rokov sa stal Juraj Bellan (Dukla Banská Bystrica).

“Mal som to dnes ľahké. V našom úniku vpredu chýbali slovenskí pretekári, ja som sa len vozil….Chcel som to vyhrať aj celkovo, ale nezachytil som nástup Zdeňka Štybara. Síl som mal dosť, ale ušli mi a už to nešlo,” uviedol Juraj Sagan v prvej reakcii pre RTVS. Víťzný Čech Zdeněk Štybar v priamom prenose RTVS povedal: “Som prekvapený z toho, ako sa to vyvíjalo. Dobre sme si zapretekali, ja som si to výborne užil. Skupina vpredu bola určite veľmi silná, to bol dôvod, prečo sme to dotiahli až do cieľa.”

Pelotónu sa nedarilo sťahovať náskok

Premiéra Žiaru nad Hronom medzi organizátormi spoločných MSR a ČR sa v mužskej kategórii elite odohrávala na mierne zvlnenej trase Žiar nad Hronom – Lovčica – Trubín – Janova Lehota – Kosorín – Slaská – Lutila a opäť Žiar nad Hronom. Cyklisti museli absolvovať sedem okruhov po 27,5 km.

Od začiatku pretekov sa jazdilo veľmi rýchlo, bratia Saganovci sa pohybovali na čelných pozíciách. Do prvého úniku dňa sa napokon dostalo 13 jazdcov, jediným Slovákom vpredu bol Juraj Sagan, ktorý ale nespolupracoval. Za únikom sa zakrátko vytvorila aj druhá skupina, kde figuroval Martin Haring z Dukly Banská Bystrica. Na začiatku tretieho okruhu mal únik náskok 5:28 min pred pelotónom, za druhou skupinou zaostával o 3:53 min. Počas tretieho okruhu sa však Haringova skupina a pelotón spojili. Po troch kolách atakoval rozdiel medzi únikom a pelotónom hranicu šiestich minút a tempa v hlavnom balíku sa ujala banskobystrická Dukla.

Pelotónu sa nedarilo sťahovať náskok vedúcej skupiny, stále narastal, a tak v štvrtom kole zaútočil Peter Sagan a spolu s Marekom Čaneckým, Janom Bártom a Danielom Turekom vyrazili dopredu. V piatom okruhu sa Bárta a Turek priblížili trinástke vpredu na 5:28 min, zvyšok pelotónu aj s Petrom Saganom zaostával o takmer 8 minút. Z vedúcej skupiny sa na začiatku predposledného okruhu odpútali Česi Zdeněk Štybar a Josef Černý, pelotón bez zjavnej snahy niečo urobiť zaostával o vyše 11 minút. Náskok Štybara a Černého pred ostatnými v úniku na konci šiesteho okruhu narástol na 2:27 min. Pri vjazde do záverečných 27,5 km mala dvojica lídrov k dobru 1:51 min pred štvoricou jazdcov, v ktorej figuroval aj Juraj Sagan, Vedúca skupina bola definitívne roztrhaná a pelotón dávno rezignovaný. V závere sa presadil bývalý skvelý cyklokrosár Štybar, ktorý v kopci ušiel Černému a stal sa českým majstrom. Juraj Sagan, ktorý roztrhal prvú skupinu prenasledovateľov, došiel do cieľa celkovo tretí necelé tri minúty za Štybarom.

MSR a ČR V CESTNEJ CYKLISTIKE

– Žiar nad Hronom

MSR – muži – preteky s hromadným štartom (Žiar nad Hronom – Žiar nad Hronom, 193 km): 1. Juraj Sagan 4:35:11 h, 2. Peter Sagan +9:49 min, 3. Juraj Baška (všetci Bora-Hansgrohe), 4. Marek Čanecký (Amplatz-BMC), 5. Patrik Tybor (Dukla Banská Bystrica), 6. Michael Kolář (Bora-Hansgrohe) všetci +9:49

MSR mužov do 23 rokov: 1. Juraj Bellan 4:39:19 h, 2. Ján Andrej Cully (obaja Dukla Banská Bystrica) +21 s, 3. Adam Szász (PROefekt team) +21, 4. Samuel Oros (Dukla Banská Bystrica) +21, 5. Michal Hloža (CyS – Akadémia Petra Sagana) +3:14, 6. Adrián Babič (Cyklistický tím Firefly) +3:25.

Celkové poradie MSR a ČR: 1. Zdeněk Štybar (ČR/Quick-Step Floors) 4:32:19 h, 2. Josef Černý ČR/Elkov Author) +30 s, 3. Juraj Sagan (SR/Bora-Hansgrohe) +2:52 min, 4. Petr Vakoč (ČR/Quick-Step Floors) +3:44, 5. Roman Kreuziger (ČR/ORICA-Scott) +3:44, 6. Jiří Polnický (ČR/Elkov Author) +3:44,…16. Peter Sagan +12:41, 17. Erik Baška (obaja SR) obaja Bora-Hansgrohe +12:41.