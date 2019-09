Justícia si musí zachovať samostatnosť, šéf prevencie korupcie Kovařík ponúkol spoluprácu

Generálny riaditeľ Sekcie prevencie korupcie a krízového manažmentu Úradu vlády SR Peter Kovařík si nevie predstaviť, že na základe zákona by bolo možné pozastaviť činnosť sudcom len na základe prvotných úkonov polície voči nim.

Justícia si musí zachovať samostatnosť

„Je to veľmi komplikovaná oblasť,“ povedal médiám po stredajšom rokovaní vlády s tým, že justícia si musí zachovať svoju samostatnosť. Možný moment na pozastavenie činnosti nastáva podľa Kovaříka až vtedy, „keď sa pôjde do nejakej trestnoprávnej roviny“.

Zároveň podľa vlastných slov očakáva od justície, že bude riešiť svoj vlastný protikorupčný program. „A začne byť efektívna v tomto boji, lebo my ako exekutívny orgán im nesmieme do toho vstupovať,“ povedal s tým, že justícii aj ponúkol v tejto oblasti spoluprácu.

„Ak sa na nás obrátia, vtiahneme ich do našich úvah aj do našich metód riešenia. Sme otvorení, ale v tomto smere ja naozaj nevidím priestor, aby sme im my dávali úlohy, lebo by sa to stretlo s veľkým odporom,“ dodal Kovařík.

Jankovskej vzali telefón

Bývalej štátnej tajomníčke rezortu spravodlivosti Monike Jankovskej ešte vo štvrtok 22. augusta zaistili policajti mobilný telefón v súvislosti s možnou komunikáciou s Marianom K. pomocou aplikácie Threema.

Okrem nej vzali policajti mobilné telefóny aj viacerým sudcom či prokurátorovi. Jankovská informovala o svojom odchode z funkcie v utorok 3. septembra, od stredy sa vracia do sudcovského talára a bude pôsobiť na trestnom úseku Krajského súdu v Bratislave.

