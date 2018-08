Justin Timberlake vydá onedlho svoju prvú knihu, bude obsahovať aj nezverejnené fotografie

NEW YORK 11. augusta (WebNoviny.sk) – Spevák a herec Justin Timberlake vydáva onedlho svoju prvú knihu. Bude sa volať Pohľad späť a všetky veci, ktoré pred sebou nevidím (Hindsight & All the Things I Can’t See in Front of Me), vyjde 30. októbra a spevákovi pri jej písaní pomáhala Sandra Bark.

Ako v piatok informoval Timberlake v stanovisku, ktoré médiám rozoslalo vydavateľstvo Harper Design, kniha bude obsahovať dosiaľ nezverejnené fotografie zo spevákovho osobného archívu, a tiež jeho vlastné „anekdoty, reflexie a pozorovania„.

Okrem iného v nej Timberlake podľa vlastných slov zmieňuje „dôležitých ľudí a miesta„, s ktorými sa počas svojej bohatej kariéry stretol, a vzdáva v nej hold svojej manželke, herečke Jessice Biel, a ich trojročnému synovi Silasovi.