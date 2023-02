K členstvu Ukrajiny v EÚ nevedú žiadne skratky a dvojročný cieľ je nerealistický, odkazujú Kyjevu viaceré štáty

Európska únia (EÚ) upozorňuje pred historickým summitom s Ukrajinou v Kyjeve, že ciele na rýchle pripojenie sa k bloku nie sú reálne. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Na summit, ktorý sa uskutoční v piatok, pricestujú najvyšší predstavitelia Únie. Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ v rozhovore pred summitom prezradil, že jeho krajina si stanovila „ambiciózny cieľ“ pripojiť sa k Únii do dvoch rokov.

Skupina členských štátov však varovala, že by bolo potrebné Kyjevu jasne vysvetliť, že toto nebude možné.

Nerealistické sľuby EÚ

Ukrajina vlani získala rekordne rýchlo kandidátsky štatút, čo vtedy prezident Volodymyr Zelenskyj označil za jedinečný a historický moment. I keď je to prvý krok k členstvu, tento proces zvyčajne trvá mnoho rokov a v rade čakateľov momentálne viazne viacero krajín.

Zelenskyj sa pred summitom vyjadril, že to bude týždeň Európskej integrácie a Kyjev očakáva od svojich európskych partnerov rozhodnutia v súlade s dosiahnutým pokrokom napriek ruskej vojne.

V Bruseli však len málo ľudí vidí dvojročný cieľ ako realistický, pričom vyjadrili obavy, že akékoľvek nerealistické sľuby zo strany Únie by mohli neskôr viesť ku sklamaniu. „To Ukrajina nepotrebuje,“ vyjadril sa nemenovaný únijný diplomat. Iný pritom spomenul tlak zo strany krajín ako je napríklad Poľsko, aby proces čo najviac urýchlili.

Pozoruhodné snahy

Návrh vyhlásenia EÚ, ktoré by mali zverejniť po summite, podľa BBC opakuje záväzok, že budúcnosť Ukrajiny je v EÚ a priznáva „pozoruhodné snahy“, ktoré krajina spravila v posledných mesiacoch smerom k splneniu cieľov podopierajúcich jej kandidátsky štatút a uskutočňovanie reforiem.

Zdroje však pre BBC prezradili, že časť vyhlásenia museli zmeniť, pretože bola príliš „odvážna“, pričom pred prehnane optimistickým tónom vraj varovali Francúzsko, Nemecko, Taliansko i krajiny Beneluxu. Záujemcovia o členstvo v Únii musia zosúladiť svoju krajinu s rozsiahlym súborom pravidiel, zákonov a štandardov. Snahy Ukrajiny o reformy všeobecne chvália, no EÚ zatiaľ nezverejnila žiadne oficiálne hodnotenie progresu.

V stredu na Ukrajine uskutočnili ďalšiu sériu protikorupčných razií, pričom úrady zverejnili zábery aj zo zásahu v dome jedného z najbohatších mužov Ihora Kolomojského.

Odporúčanie Európskej komisie

Šmyhaľ na komunikačnej platforme Telegram uviedol, že Ukrajina plánuje implementovať všetkých sedem odporúčaní Európskej komisie, ktoré zahŕňajú ďalšie opatrenia proti korupcii, sprísnenie zákonov o praní špinavých peňazí a tiež obmedzenie nadmerného vplyvu ukrajinských oligarchov.

Cieľom piatkového summitu je aj ukázať solidaritu s Ukrajinou, zdôrazňujúc historickú povahu takéhoto stretnutia vo vojnovej zóne, a vyslanie politického signálu do Ruska, že podpora Kyjevu nepoľavuje. Oznámiť by mali zdvojnásobenie výcvikovej misie pre ukrajinských vojakov na 30-tisíc a tiež 25 miliónov eur na pomoc s odmínovaním oslobodených území.

Nové hodnotenie pokrokov Ukrajiny smerom k členstvu v Únii by mali zverejniť na jar a podrobnejšia správa sa očakáva neskôr v tomto roku. Budúce ukrajinské členstvo podľa vysokých predstaviteľov EÚ nikto nespochybňuje, no nechcú stanoviť presný časový rámec. „Spravíme to, no neexistujú žiadne skratky,“ povedal jeden z diplomatov.

Podľa webstránky EK na stretnutie s ukrajinskou vládou do Kyjeva spolu s predsedníčkou Ursulou von der Leyen vycestovalo aj ďalších 15 členov kolégia komisárov.