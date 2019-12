K tragédii v Prešove nemuselo prísť, stavebná komora varuje pred zmenami v panelových sústavách

Stavebná komora SR (SKSR) v súvislosti s nešťastím v Prešove varuje pred stavebnými zmenami v panelových sústavách. K tragédii pri výbuchu plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici podľa nej nemuselo prísť, keby sa nehazardovalo so stavebnými úpravami bez odborného prístupu.

Stavebné úrady by mali pristupovať k povoľovaniu zmien zodpovednejšie, informovala v utorok stavebná komora v tlačovej správe s tým, že vlastníci bytov v panelových domoch by nemali hazardovať so stavebnými úpravami bez ohľadu na to, či im to nejaký nezodpovedný projektant a statik bez znalosti vlastností panelových sústav technicky vyrieši alebo nie. Veľké množstvo stavebných zmien v panelových domoch na Slovensku je podľa stavebnej komory nebezpečných.

Zmeny v panelových domoch

„Máme za to, že takýmto a podobným nešťastiam sa mohlo predísť, keby stavebné úrady zodpovednejšie a razantnejšie pristupovali k zmenám v panelových domoch a tieto zmeny jednoducho nepovoľovali, pretože panelové sústavy okrem pôvodných plastovo-kovových bytových jadier nepoznajú pojem nenosná priečka,“ povedal prezident Stavebnej komory SR Ivan Pauer.

Stavebné úrady by tiež podľa neho nemali vydávať dodatočné stavebné povolenia a súhlasy s ohláseniami na stavebné úpravy v panelových domoch.

Mali by dôrazne, nekompromisne a neodkladne trvať na odstránení takýchto zmien a ich vinníkov tvrdo a nekompromisne sankcionovať, prípadne odovzdať na doriešenie prokurátorovi pre trestný čin všeobecného ohrozenia.

Zametanie pod stôl

„Tu niet výhovorky, že máme 42 zmenami zdevastovaný starý stavebný zákon. Aj tento starý, teraz platný stavebný zákon, umožňuje riešiť tieto neodborné zmeny do panelových sústav a dajú sa riešiť aj podľa Občianskeho a Trestného zákona,“ uviedol Pauer. Stavebná komora podľa neho v snahe zabrániť „zametaniu pod stôl“ podala už viac trestných oznámení na niektoré, zatiaľ menšie havárie.

V takýchto prípadoch, tvrdí prezident stavebnej komory, nebýva len jeden vinník, je za nimi zvyčajne súhra viacerých faktorov a osôb.

Ich jadro podľa neho vidieť vo výrazne rastúcom poklese odbornosti, ako aj v deštrukcii a v strate osobnej zodpovednosti, v neexistencii striktne platných technických noriem (sú len odporúčaním), v strate právneho povedomia takmer v celej spoločnosti a v strate rešpektu pred zákonom a uplatnením zákona.

Statická bezpečnosť sústavy

Stavebná komora vyzýva stavebné úrady, aby vo verejnom záujme mať bezpečné a zdravé bývanie nepovoľovali v panelových sústavách žiadne stavebné úpravy okrem výmeny výplní stavebných otvorov, rekonštrukcií rozvodov a striech.

„Dodatočné zateplenie odporúčame navrhovať hlavne z pohľadu na statickú bezpečnosť panelovej sústavy ako celok, bez jeho neustáleho zvyšovania do extrémnych hrúbok v honbe za energetickými úsporami,“ poznamenal Pauer.

„Panelové sústavy bytových domov nikdy neboli projektované na žiadne zmeny, ani na dodatočné zateplenie a už vôbec nie na tvorbu rôznych otvorov, vyberanie stien, budovanie nových alebo dokonca montáž ťažkých vírivých bazénov,“ upozornil Pauer.

Mimoriadne vážna výstraha

Prešovské tragické nešťastie by podľa neho malo byť ďalšou mimoriadne vážnou výstrahou všetkým tým, ktorí vykonali a chcú vykonávať a odsúhlasovať akékoľvek zmeny v bytoch panelových domov. Prezident stavebnej komory dodal, že je najvyšší čas počúvať odborníkov a nie laikov a lobistov v stavebníctve.

Nešťastie v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove zo 6. decembra má sedem potvrdených obetí, jedna osoba je stále nezvestná. Na mieste zasahovalo takmer 90 profesionálnych a 29 dobrovoľných hasičov s použitím 40 kusov hasičskej techniky. V Prešove naďalej platí vyhlásená mimoriadna situácia.