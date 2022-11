Káčer: Demokracia neprežije bez nezávislých a pluralitných médií, musia fungovať v bezpečnom prostredí

Demokracia neprežije bez nezávislých a pluralitných médií. Ich sloboda znamená, že novinári vykonávajú prácu bez zastrašovania, fyzických útokov či iného ohrozenia. Na medzinárodnej konferencii to v piatok konštatoval minister zahraničných vecí Rastislav Káčer, podľa ktorého novinári nemôžu byť vystavení rozhodovaniu, či budú odhaľovať pravdu a zverejnia článok, alebo si zachránia život.

Služba demokracii

Zároveň vyjadril úctu všetkým novinárom a novinárkam, ako aj ďalším mediálnym pracovníkom, a poďakoval sa im za ich službu demokracii. V tlačovej správe o tom informovalo MZVEZ SR.

„Keď v roku 2018 na Slovensku za svoju prácu zaplatil životom Ján Kuciak, ktorý odhaľoval podvody a korupciu v našej spoločnosti, bol to zlomový moment pre nás všetkých. Nebola to len vražda dvoch mladých ľudí, novinára a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Bol to útok na naše hodnoty, na samotnú podstatu demokracie,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie s tým, že je našou povinnosťou zaručiť, aby mohli médiá fungovať v bezpečnom prostredí.

Bezpečnosť novinárov

Káčer vystúpil dnes vo Viedni na medzinárodnej konferencii „Bezpečnosť novinárov: Ochrana médií na ochranu demokracie“. Podujatie pri príležitosti 10. výročia prijatia Akčného plánu OSN pre bezpečnosť novinárov zorganizovalo Spolkové ministerstvo pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky v spolupráci s Organizáciou Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) a Úradom vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR).

Ochrana médií

Akčný plán OSN pre bezpečnosť novinárov tvorí súbor odporúčaní pre medzinárodné spoločenstvo, ktoré majú posilniť ochranu novinárov. Séria politických rezolúcií, vyhlásení a projektov OSN, UNESCO či regionálnych organizácií potvrdzuje, že ide o prioritnú tému ochrany demokracie a ľudských práv.

Slovenská republika okrem politickej podpory pravidelne finančne prispieva na projekty Globálneho fondu UNESCO na ochranu médií a podieľa sa aj na programoch pre investigatívnych novinárov vo viacerých krajinách.