Káčerovi sa otvorila cesta na šampionát, nahradí zraneného Hromadu

ŠAMORÍN 12. júna (WebNoviny.sk) – Miroslav Káčer pribudol ako posledný do kádra slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov pre blížiace sa ME tejto vekovej kategórie v Poľsku (16. – 30. júna).

Stredopoliar MŠK Žilina počas víkendu po rozhodnutí trénera Pavla Hapala nahradil v nominácii zraneného záložníka Jakuba Hromadu, ktorého eliminovali problémy s kolenom.

“Bolo to v sobotu okolo šiestej večer, bol som už doma s rodičmi a priateľkou. Tréneri mi volali, že Kubo je zranený, nemôže ísť s tímom a idem ja. Na jednej strane som bol smutný, že je Kubo zranený, na druhej strane bolo pre mňa pozitívne, že sa mi otvorila cesta na šampionát,” povedal Káčer a pokračoval: “S Kubom som ešte nehovoril. Určite sa mu ozvem a zaželám mu, aby sa čo najskôr uzdravil a vrátil na ihrisko.”

Dvadsaťjedenročný žilinský stredopoliar sa v kategórii sedemnásťročných zúčastnil na európskom aj svetovom šampionáte.

“To boli také mládežnícke kategórie, teraz je to vážnejšie. Dospelý futbal je trochu iný,” skonštatoval Káčer a na margo blížiaceho sa turnaja doplnil: “Tento vrcholový turnaj je vždy veľká výzva pre hráča. Budem sa snažiť pomôcť tímu a vydať zo seba maximum v každej chvíli, keď budem na ihrisku.”

Hapalovi zverenci sa v utorok krátko po poludní letecky presunú z Bratislavy do Lublinu. Súpermi Slovákov v základnej A-skupine ME “21” budú futbalisti domáceho Poľska (16. 6. o 20.45 h v Lubline), Anglicka (19. 6. o 18.00 h v Kielcach) a obhajcu prvenstva Švédska (22. 6. o 20.45 h v Lubline). Do semifinále postúpia víťazi skupín a najlepší tím z druhých priečok.