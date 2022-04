Kanada pošle do Poľska 150 vojakov, pomôžu s ukrajinskými utečencami

Kanada vyšle v nadchádzajúcich dňoch do Poľska do 150 vojakov na pomoc s ukrajinskými utečencami. Vo štvrtok to oznámila kanadská ministerka obrany Anita Anand, ktorú cituje spravodajský portál CNN.

Osoby so znalosťou ukrajinčiny budú viesť najväčšiu zložku kanadských ozbrojených síl v nasadení v spracovateľských centrách v Poľsku, kde budú poskytovať všeobecnú podporu, duchovné služby a obmedzenú lekársku starostlivosť, povedala ministerka.

Časť vojakov nasadia do Poľskom vedenej humanitárnej pracovnej skupiny a tretia skupina príslušníkov kanadských ozbrojených síl bude pôsobiť ako spojka medzi poľskými obrannými silami a kanadskými imigračnými úradníkmi s cieľom uľahčiť presídlenie „ďalších tisícok Ukrajincov“ do Kanady.

Kanada vyčlení ďalších 500 miliónov kanadských dolárov na vojenskú pomoc Ukrajine, povedala tiež Anand. Tie sa pridajú k už doteraz sľúbeným 110 miliónom kanadských dolárov.