Kanaďania budú mať na ZOH 2022 v Pekingu hviezdny trénerský tím, povedie ho Jon Cooper

O účasti najlepších profíkov z NHL na hokejovom turnaji mužov na olympijských hrách v Pekingu 2022 stále nie je definitívne rozhodnuté, ale zrejme je to už na spadnutie. Inak by Kanaďania neohlásili hviezdnu trénerskú zostavu, ktorá ich bude viesť z lavičky na najbližšej zimnej olympiáde už o šesť mesiacov.

Na lavičke bude trénerský tím hviezd

Hlavným trénerom bude Jon Cooper, ktorý v posledných dvoch rokoch doviedol hráčov Tampa Bay Lightning v NHL k dvojnásobnému zisku Stanleyho pohára. Jeho asistentmi budú dvaja tréneri semifinalistov ostatného Stanley Cupu – Peter DeBoer z Vegas Golden Knights a Barry Trotz z New York Islanders. Hviezdny trénerský štáb dopĺňa Bruce Cassidy z Boston Bruins.

„Prijímam to s radosťou aj pokorou. Je to privilégium byť súčasťou tohto projektu. Môj syn mi vravel, že budem mať na lavičke trénerský tím hviezd. Ja si myslím to isté, lebo Bruce, Peter a Barry nimi sú. Nemôžem sa dočkať, kedy sa už táto spolupráca stane realitou. Môže to byť veľmi zábavné a vzrušujúce obdobie mojej trénerskej éry,“ skonštatoval Jon Cooper na webe NHL.

Cooper už ako malý sníval o olympiáde

Cooper už bol predtým asistentom Todda McLellana pri kormidle tímu Severnej Amerike počas Svetového pohára 2016. Rovnako má aj relatívnu čerstvú skúsenosť z majstrovstiev sveta. V roku 2017 na MS v Nemecku a Francúzsku ako hlavný tréner priviedol Kanadu k zisku striebra po finálovej prehre so Švédmi 1:2 po nájazdoch.

„Ako každý malý chlapec v Kanade, aj ja som sníval, že si zahrám v NHL, získam Stanleyho pohár a budem súčasťou tímu na olympijských hrách. Ako hráčovi sa mi to nesplnilo, ale ako tréner to už mám na dosah,“ dodal Jon Cooper.