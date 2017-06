Pravdepodobný predseda regulačného úradu Jahnátek ho chce viac otvoriť verejnosti

BRATISLAVA 29. júna (WebNoviny.sk) – Pravdepodobný predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Ľubomír Jahnátek chce v prvom rade otvoriť úrad verejnosti.

„ÚRSO nemôže byť ako Pandorina skrinka, že tam vlezú nejaké údaje, a nejaké odtiaľ vylezú. Na úrade je nastavených niekoľko zlých systémových krokov,“ povedal po svojom vystúpení pred výberovou komisiou Jahnátek.

Dôležité je pravidlá nastaviť dopredu

Veľmi dôležité je podľa neho nastaviť pravidlá regulácie v sieťových odvetviach na niekoľko rokov dopredu. „Keď si podnikateľ nevie narátať, aký bude o pár rokov vývoj cien, tak sa mu veľmi ťažko bude investovať. Čiže musíme dať odberateľom nejakú primitívnu kalkulačku, aby si pokiaľ neprídu zásadné zmeny na trhu s energiami, vedeli vyrátať ceny energií aj pár rokov dopredu. Musí byť predvídateľnosť cien energií,“ podotkol Jahnátek.

Podľa neho bude potrebné čo najskôr vyriešiť aj “ističový problém“, ktorý bol za chaosom s cenami energií na začiatku tohto roka. Jahnátek sa taktiež chce znova pozrieť na odpisovanie majetkov energetických spoločností. Akútny problém vidí aj v nastavení tarify za prevádzkovanie systému, ktorá tvorí časť z ceny elektriny a ktorá v sebe zahŕňa aj podporu obnoviteľných zdrojov.

Verí, že bude nezávislým predsedom

„Sú to výzvy, s ktorými sa bude treba popasovať,“ zdôraznil Jahnátek, podľa ktorého by sa mal so zhruba 400 miliónovým dlhom za výkup “zelenej elektriny“ vysporiadať napríklad štát prostredníctvom štátneho rozpočtu. „V konečnom dôsledku to spôsobil prostredníctvom ÚRSO štát. Ten sa bude musieť nejakým spôsobom s tým vyrovnať. Pokiaľ nie, tak budeme mať tie ceny energií v rámci V4 najvyššie,“ dodal Jahnátek.

Ľubomír Jahnátek verí, že bude dostatočne nezávislým predsedom ÚRSO, a to aj napriek jeho pôsobeniu na ministerstvách a v Národnej rade SR pod stranou Smer-SD. „Posledných jedenásť rokov som na najvyšších postoch v rámci štátu za stranu Smer-SD, čiže tváriť sa, že nemám so Smerom nič spoločné, by bolo neslušné voči tej strane a neférové voči občanom. Teraz však na post predsedu regulačného úradu nekandidujem na základe rozhodnutia predsedníctva Smeru, alebo vlády, alebo predsedu vlády, ale na základe nominácie Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení,“ konštatoval Jahnátek.