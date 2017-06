Novým šéfom regulačného úradu sa zrejme stane exminister Jahnátek

BRATISLAVA 28. júna (WebNoviny.sk) – Novým predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane súčasný poslanec Národnej rady SR a bývalý minister hospodárstva a pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek. Výberová komisia na základe výberového konania odporučila ministrovi hospodárstva, aby ho predložil na schválenie ako najvhodnejšieho kandidáta vláde SR.

„Mali sme štyroch kandidátov. Komisia bodovala jednotlivých kandidátov a po dôkladnom zvážení sa uzniesla, že odporúčime ministrovi hospodárstva na post predsedu ÚRSO pána Jahnátka,“ povedal po zasadnutí výberovej komisie jej predseda, štátny tajomník ministerstva hospodárstva, Vojtech Ferencz. Na druhom mieste skončil Ľubomír Blaško, na treťom Miroslav Čelinský a na štvrtom energetický konzultant Jozef Legény.

Rozhodla osemčlenná výberová komisia

Osemčlenná výberová komisia bola zložená zo štyroch členov ministerstva hospodárstva. Ďalšie štyri stoličky v komisii obsadili zástupcovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ), Klubu 500, Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Práve AZZZ nominovala do výberového konania Ľubomíra Jahnátka.

„S pánom bývalým ministrom sa dobre spolupracovalo, takže nejakú takú osobu sme si predstavovali aj na poste predsedu regulačného úradu. Po dnešnom vypočutí kandidátov si myslím, že sme urobili veľmi dobre, že sme ho navrhli, lebo ten rozdiel medzi pánom Jahnátkom a ostatnými kandidátmi bol kategoricky,“ povedal generálny sekretár AZZZ Oto Nevický.

Kandidáta musí ešte schváliť vláda

Spokojný s výberom kandidáta na post šéfa ÚRSO je aj predseda Klubu 500 Vladimír Soták. „Myslím si, že to bolo urobené (výberové konanie – pozn. redakcie) tak, ako to malo byť. Z tých kandidátov bol určite najlepšie pripravený pán Jahnátek,“ povedal Soták. Ľubomír Jahnátek zvíťazil aj u ZMOS-u. „Z môjho pohľadu pán Jahnátek vysokým skóre predčil tých ostatných kandidátov. Určite to bol najlepší kandidát,“ konštatoval podpredseda ZMOS-u Milan Muška.

Minister hospodárstva teraz predloží kandidáta na post šéfa regulačného úradu vláde SR. Tá by ho mala schváliť do funkcie na budúcotýždňovom rokovaní.