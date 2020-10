Kandidáta na sudcu ústavného súdu bude musieť zvoliť absolútna väčšina poslancov Národnej rady SR

Kandidát na sudcu Ústavného súdu SR (ÚS SR) bude musieť byť zvolený absolútnou väčšinou všetkých poslancov Národnej rady SR (NR SR). Musí teda dostať aspoň 76 hlasov poslancov. Vyplýva to z návrhu veľkého reformného ústavného zákona v oblasti justície, ktorý 30. septembra schválila vláda SR.

Navrhovaná reforma zloženia ÚS SR zahŕňa aj nanovo formulované podmienky pre vymenovanie sudcu ústavného súdu či verejné hlasovanie o kandidátoch na sudcov ústavného súdu. Ústavný zákon tiež mení konania na ÚS SR.

Zvýšenie kvóra na voľbu kandidáta na kvalifikovanú väčšinu podľa Ministerstva spravodlivosti SR (MS SR) eliminuje riziko, že by na zvolenie kandidáta na sudcu ÚS SR postačovalo len 39 hlasov. „Na druhej strane – zvýšenie kvóra prispieva aj k zvýšeniu legitimity zvoleného kandidáta,“ uvádza MS SR.

V návrhu je zapracovaná aj požiadavka v súlade s programovým vyhlásením vlády, a to verejná voľba kandidátov na sudcov ústavného súdu. Nanovo formulované podmienky pre vymenovanie sudcu ÚS SR v návrhu zahŕňajú aj bezúhonnosť, morálny kredit či právnu prax.

Dve poistky

Návrh sa tiež vysporadúva s prípadnou pasivitou parlamentu pri nezvolení kandidátov na ústavných sudcov, reaguje tak na situáciu z minulého roka. Návrh prichádza s riešením, ktoré umožní prezidentovi SR vymenovať sudcov ÚS SR aj v situácii, keď poslanci nezvolia v určených lehotách potrebný počet kandidátov. Prezident si bude môcť vybrať a vymenovať za sudcov ústavného súdu kandidátov, ktorí už boli zvolení potrebnou väčšinou v parlamente.

„Ak by sa ani tak nepodarilo vymenovať na uvoľnený post ústavného sudcu, tento post sa neuvoľní a pôvodný ústavný sudca vo svojej funkcii nadsluhuje aj po skončení funkčného obdobia, a to až do času, kým novozvolený sudca zloží sľub. Ide teda o dve poistky, ktoré by mali zabezpečiť funkčnosť ústavného súdu,“ vysvetľuje pre agentúru SITA advokátka spolupracujúca s Via Iuris Eva Kováčechová.

Ústavný zákon, ktorý musí ešte schváliť parlament, tiež obsahuje mechanizmus, ktorý by mal brániť koncentrácii moci v rukách jednej politickej reprezentácie pre prípad, že by väčšina ústavných sudcov bola volená jednou politickou garnitúrou.

„V takomto prípade sa funkčné obdobie sudcov ústavného súdu, ktorí boli ustanovení do funkcie v rámci jedného volebného obdobia, skráti podľa určeného kľúča na polovicu,“ navrhuje MS SR. V tomto prípade bude rozhodovať aj to, koľko hlasov dostal kandidát na sudcu ÚS SR vo voľbe.

Procesné zamietanie návrhu bude zrušené

Návrh ústavného zákona ďalej ruší možnosť takzvaného procesného zamietania návrhu na začatie konania. „To jest dohodnutia sa na nedohodnutí,“ špecifikuje rezort spravodlivosti.

Účelom navrhovaného nového znenia je predchádzať prípadom odmietnutia spravodlivosti. Tým pádom bude povinnosťou ÚS SR v pléne nájsť dohodu a kvórum pre pozitívne alebo negatívne rozhodnutie o danom návrhu.

„Navrhované znenie určite môže prispieť k tomu, aby žiadna nastolená ústavná otázka nezostala nevyriešená, keďže z ústavy sa vypúšťa možnosť, že ústavný súd v prípade nezabezpečenia dostatočného počtu hlasov jednoducho zamietal návrh,“ uviedla Kováčechová.