Kandidátku SNS povedie Danko, do strany vstupuje ministerka Lubyová

Kandidačnú listinu Slovenskej národnej strany (SNS) do parlamentných volieb 2020 povedie jej predseda Andrej Danko. Oznámil to na utorňajšej tlačovej besede.

Ako dodal, prvá pätnástka by mala byť takmer identická s tým, ako sa poslanci SNS prekrúžkovali do parlamentu. Za nimi budú nasledovať ministri, štátni predstavitelia a primátori či starostovia. Do strany vstupuje ministerka školstva Martina Lubyová.

Na kandidátke len členovia strany

Lubyová vstupom do strany nasleduje ďalších dvoch ministrov za SNS Petra Gajdoša a Gabrielu Matečnú. Pôvodne vstúpili do vlády ako nestraníci.

„Na kandidátke budú len členovia strany. Nečakajte žiadne prekvapenia,“ povedal novinárom šéf národniarov. Dodal, že mu v prvom rade o stabilitu poslaneckého klubu.

S národniarmi rokuje Hlas ľudu

Nezaradený poslanec NR SR a predseda strany Hlas ľudu Peter Marček v utorok povedal, že mimoparlamentná strana Hlas ľudu rokuje s SNS. „Každý má dvere otvorené,“ reagoval Danko.

Politické strany, hnutia a koalície musia podať návrh kandidačnej listiny do parlamentných volieb najneskôr do 1. decembra. Voľby budú 29. februára 2020.