Kapela The Paper Dragon prostredníctvom videa Smile posiela najnákazlivejšie pozitívne vyjadrenie emócie na svete

Štvorica talentovaných muzikantov, ktorých spája názov kapely The Paper Dragon, sa opäť hlási o slovo. Po prvej ochutnávke zvuku pripravovaného debutového albumu, ktorú predstavili piesňou Time Is Of The Essence, a ktorá si mimochodom našla miesto i v rotáciách slovenských rádií, ponúkajú ďalšiu dávku soundu, ktorá evokuje zahraničnú produkciu. Pesnička Smile už podľa názvu napovedá, že ide o pozitívne naladenú záležitosť.

Novinka Smile vznikla počas minulého leta, keď v ľuďoch aj samotné ročné obdobie a slnečné lúče vyvolávajú pozitívne naladenie a všade naokolo možno vidieť usmievajúcich sa ľudí. Konkrétnou inšpiráciou pre vznik skladby však bol úsmev ženy. „Ten moment, kedy ju zbadáte pred stretnutím a ona sa na vás usmeje. To je moment, ktorý inšpiruje,“ hovorí spevák kapely Tibor Dragon.

Úsmev má veľký význam

Čerstvo vydaný singel však nemusí odrážať len romantickú podstatu. Úsmev je totiž najnákazlivejším pozitívnym vyjadrením emócie na svete.

„Úsmev má pre mňa a pre nás veľký význam, nakoľko vyvoláva pozitívne a príjemné pocity. Či už je to cudzí človek, alebo osoba, ktorú poznáme a máme radi. Počastovanie úsmevom niekoho druhého, môže mať pre niekoho obrovský zmysel. A jeden z najkrajších pocitov je, ak takýto človek pre vás tvorí dôležitú a podstatnú časť vášho sveta,“ prezrádza, ako inak, s úsmevom na tvári líder formácie.

Foto: The Paper Dragon.

Autorom textu Smile je samotný Tibor, ktorý otextoval takmer všetky skladby z dielne The Paper Dragon a samotný text vznikol pri hraní a hraní… a opakovanom hraní sa na gitare. „Základom teda bola, ako je to pri väčšine tvorby, akustická gitara a neskôr na skúške Baška, Viktor a Dali dotvorili pieseň na podobu, ktorá presne spĺňala našu predstavu,“ približuje Dragon proces tvorby.

Autorsky sa tak na novinke podieľali všetci členovia hudobnej skupiny, ktorú tvoria Viktor Schwarcz – gitarista, ktorý okrem zvuku gitary počas nahrávania prispel i vokálmi, Dalibor Burgr – majster bicích, ktorý svojím umením udáva rytmický smer a v neposlednom rade Barbora Rondziková – basgitaristka a vokalista, ktorá formácii dodáva potrebnú nežnosť.

Skladba je akoby rozdelená na niekoľko častí

Pieseň sa tak, ako aj celý album, nahrávala v štúdiu Musicology Studios u skvelého človeka a hudobníka, Pavla Jeňa, ktorý na skladbe spolupracoval hudobne aj produkčne.

„Paľko dotvoril a zafarbil skladbu klavírom, syntetizátorom a všetkými možnými zvukmi, ktoré v nahrávke možno počuť. Pomohol nám aj produkčne a to sa týka celého albumu. Tým, že našej hudbe rozumie a cíti ju, mix a master sme nechali v jeho rukách. A výsledok je podľa nás vynikajúci a verím, že rovnako to vnímajú a budú vnímať aj všetci, ktorí si ju vypočujú,“ nešetrí vodca “Papierových drakov“ chválou na kolegu z brandže.

https://www.youtube.com/watch?v=VneB95WOQeU

Košičania novinku zverejnili prostredníctvom lyrics videa. Námet videa vymyslel Tiborov brat, Gabriel Dragon, ktorý za ním stojí i produkčne. Výroba trvala niekoľko dní, nakoľko lyrics video obsahuje prvok, pri ktorom je potrebné správne časovanie grafických detailov.

„Môj brat má presne tú vlastnosť, ktorú mám veľmi rád aj na všetkých členoch našej kapely – zoberie nápad, vie, aký je cieľ a vytvorí niečo jedinečné bez akékoľvek môjho zásahu. Presne to, čo skladba potrebuje,“ vysvetľuje hudobník.

„Celá skladba je akoby rozdelená na niekoľko častí, ktoré sú rôzne z hľadiska rytmu, farby, intonácie… Charakteristickým prvkom našich skladieb je veľký, farebný, silne emocionálny záver. Tak je to aj v prípade tejto piesne, kde sme chceli poukázať a zdôrazniť význam úsmevu, ktorý sa graficky zobrazuje, keď vo videu nebeží text a je odkazom pre dôležitého človeka – že tvorí náš svet,“ dodáva k téme videa.

Krst CD koncom jari

Aj pripravované CD Better Days bude v znamení pozitívneho Nie len názvu. Debutová štúdiovka bude obsahovať 14 skladieb a ponúkne prierez doterajšou hudobnou tvorbou The Paper Dragon. „Štrnásta skladba bude live verzia zo štúdia. Práve podľa nej je celý album pomenovaný,“ prezrádza Tibor Dragon.

CD vznikalo postupne a nahrávanie trvalo približne rok a pol. „Je to dlho, krátko? Netuším, no výsledok je podľa nás vynikajúci a veríme, že rovnako ho budú vnímať všetci, ktorí si ho vypočujú“ hovorí spevák. „Nahrali sme základné nástroje, teda bicie, bassgitaru, gitary a spevy,“ spomína na časy, keď kapela trávila hodiny a hodiny v nahrávacom štúdiu.

Ruku k dielu priložilo i niekoľko ďalších talentovaných hudobníkov. „Okrem nás sa na tvorbe albumu najvýraznejšie podieľal už spomenutý Paľo Jeňo, ako hudobne, tak aj produkčne a ľudsky. Okrem neho aj niekoľko vynikajúcich hudobníkov ako Peter Tomko, Fero Jano. Violončelo nám nahrala skvelá hudobníčka Diana Ogurčáková,“ predstavuje frontman zoskupenia ďalších muzikantov.

„Nahrávanie tohto albumu pre nás znamenalo jeden z najväčších hudobných zážitkov. Naučili sme sa veľa vecí, či už hudobných, alebo nesúvisiacich priamo s hudbou. A vidieť pred vlastnými očami a ušami, ako sa postupne skladby kryštalizujú, patrí medzi naše najsilnejšie zážitky. Ja osobne som zažil veľa momentov, kedy som počas nahrávania niektorého z členov kapely (vrátane Paľa Jeňa, ktorého považujeme za neoficiálneho piateho člena :) ) ostal úplne ohromený a celým telom mi prebehli zimomriavky. Ten pocit je naozaj veľmi ťažko opísateľný. A ak pracujete na albume s ľuďmi, ktorí toto dokážu, viete, že je to tá správna partia,“ vyznáva sa Tibor a zároveň poodhaľuje, že aktuálne prebiehajú práce na booklete pripravovaného CD. „Ústrednou témou bude fotka papierového draka na dlani, ktorý je pre našu kapelu charakteristický a vyplýva aj z nášho názvu. Ako bude vo finále vyzerať, bude, samozrejme, prekvapením. S týmto dizajnom nám pomáha skvelý Ján Šandala, ktorý od prvej minúty stretnutia chápal naše, miestami šialené, nápady a povahy.“

Vydanie albumu The Paper Dragon plánujú s plnou parádou a to krstením prvotiny koncom jari tohto roku. Kto bude krstným otcom ich debutu, zatiaľ ostáva pod rúškom tajomstva, no líder zoskupenia sľubuje, že do tej doby ešte ponúknu ďalšiu ochutnávku albumu prostredníctvom niekoľkých piesní. „Samozrejme, medzitým plánujeme hrať čo najviac koncertov a predstaviť našu tvorbu aj LIVE, nakoľko to je to, čo nás napĺňa asi najviac. Odovzdať ľuďom našu hudbu a emócie priamo z pódia, priamo z prvej ruky,“ dodáva Tibor Dragon na záver