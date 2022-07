Kapela The Paper Dragon zverejnila najfarebnejšie lyrics video leta

The Paper Dragon vypustili do sveta už tretí singel z pripravovaného albumu Better Days, ktorý sa na pultoch predajní, ale aj ako ucelený album, v digitálnej distribúcii, objaví už na jeseň tohto toku.

Novinka You Care vznikla pred niekoľkými rokmi a doposiaľ čakala na svoju príležitosť, popritom bola odrazovým mostíkom ku vzniku kapely The Paper Dragon.

„V podstate bola jednou z tých, ktoré som zložil len s gitarou a motivovala ma k tomu, aby som založil celú kapelu. Cítil som, že to potrebuje ďalšie farby a rytmiku. Bolo to jedno z tých popoludní, kedy sa tešíte zo dňa samotného a hráte sa s gitarou. Objaví sa nápad, nálada a už to postupne vzniká,“ priblížil líder kapely Tibor Dragon.

Foto: Labant Photo.

Skladba popisuje medziľudské vzťahy, dôveru a ako ľuďom na sebe záleží. „Je o jednoduchej, no zároveň zložitej téme. Ak jednému človeku na druhom naozaj záleží, prekonajú aj situácie, ktoré si vyžadovali napríklad trpezlivosť a boli testom sily vzájomnej dôvery,“ hovorí spevák.

Pesnička nie je odkazom konkrétnej osobe, „každý sa v nej podľa mňa môže nájsť. Môžete ju spievať aj sami sebe – samých seba dokážeme sklamať, no aj tak by nám na nás malo záležať. Pre mňa osobne má špeciálny význam. Pripomína mi, že dôvera nie je samozrejmosťou a je neustále potrebné na nej pracovať,“ vysvetľuje spevák význam novej piesne, ktorú tiež otextoval.

Pop-artové video plné farieb

Autorsky sa tak, ako pri všetkých skladbách, na novinke podieľali všetci členovia “papierových drakov“. Ruku k dielu tak, ešte pred tým, ako si to namierili do štúdia talentovaného muzikanta Paľka Jeňa – Musicology Studios, priložili gitarista Viktor Schwarcz, bubeník Dalibor Burgr a basgitaristka Barbora Rondziková.

https://www.youtube.com/watch?v=A6ayU2lZJpY&feature=youtu.be

„Aj text, aj prvotný zvuk piesne, ako pri väčšine skladieb, vznikli v podstatne naraz. Nasledoval pre nás štandardný proces, zobral som text s hudbou k Barbore, Viktorovi a Daliborovi. Každý jeden z nich urobil všetky tie kúzelné veci, ktoré dávajú všetkým našim skladbám farbu, pre mňa nezameniteľnú farbu. Farbu, ktorú vedia, že skladba potrebuje,“ vyjadril sa hlas zoskupenia. Zaujímavosťou je, že You Care je jedna z mála skladieb na albume, v ktorej nie sú v podstate žiadne sample, syntetizátory a podobne. „Zvolili sme zvuk tradičnej kapely, kde základom sú bicie, basa a gitary. Mix a master nám robil spomínaný Paľo Jeňo. Ten sa podieľal aj produkčne, nakoľko veľmi rýchlo vycítil, čo pieseň potrebuje, dodal jemné detaily a posunul to celé tým správnym smerom,“ dodáva Tibor Dragon k procesu vzniku novinky.

Košičania novinku zverejnili prostredníctvom lyrics videa, ktoré berie dych. „Za námetom a produkciou videa, za ktoré sme mu celá kapela neskutočne vďační, stojí môj brat Gabriel Dragon. Je obrovským podporovateľom The Paper Dragon. A ja osobne som mu v živote vďačný za nesmierne množstvo vecí. Byť mojím bratom nie je jednoduché, takže táto skladba môže byť čiastočne venovaná jemu,“ nešetrí hudobník chválou na svojho brata.

Pieseň You Care zaznie počas leta aj live

Gabriel Dragon vdýchol piesni vizuálny život prostredníctvom farebného pop-artového umenia. „Pop-art je svieži, voľný, farebný a to je presne to, o čom naša hudba je. A navyše je leto, takže je čas na zábavu a šialenosti. Myslím, že presne vystihuje moment.“

Nejde si nevšimnúť, že ústredným obrazom videa je sladká pochúťka. „Donuty sú chutné a pripomínajú svojím tvarom plávacie koleso. A to neodmysliteľne k letu patrí,“ vysvetľuje frontman kapely, prečo sa vo videu, ktoré sa draci rozhodli zverejniť práve počas prázdnin, objavuje práve táto maškrta.

Košická štvorica má na leto naplánovaných niekoľko vystúpení, na ktorých odprezentujú ochutnávku pripravovaného albumu Better Days.„Toto leto máme naplánovaných niekoľko koncertov, najbližšie, v Košiciach ešte v júli a následne v auguste. Informácie o nich sú priebežne pridávané na naše sociálne siete. Na jeseň krstíme náš prvý album Better Days. Nesmierne sa na to už tešíme a zároveň v tom období plánujeme viacero koncertov po Slovensku, aby sme ho ľuďom predstavili naživo aj s celou našou energiou,“ odhaľuje Tibor Dragon najbližšie plány kapely.