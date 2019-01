Kapitán HKM Zvolen odohral svoj 500. zápas v Tipsport lige, jubileum oslávil víťazstvom proti Nitre

ZVOLEN 16. januára (WebNoviny.sk) – Útočník HKM Zvolen Michal Chovan odohral v utorok päťstý zápas v slovenskej najvyššej hokejovej súťaži. Jubilejný štart absolvoval v utorňajšom súboji proti HK Nitra, v ktorom „rytieri“ zvíťazili najtesnejším rozdielom 1:0 a posunuli sa na prvú priečku tabuľky Tipsport ligy.

Tridsaťjedenročný krídelník strávil väčšinu kariéry v rodnom Zvolene a v sezóne 2012/13 získal s tamojším HKM svoj jediný slovenský titul. Na domácich extraligových klziskách nastupoval prevažne za materský klub, pätnásť duelov si odkrútil v Poprade.

„Je to pekné, okrúhle číslo. Neviem, či som už taký starý, ale nejako sa to nazbieralo a ja som rád, že sme to oslávili víťazstvom. Mohol som to osláviť aj gólom, pretože šance tam boli. Stačí však aj 1:0. Samozrejme, rád to potiahnem čo najdlhšie. Možno ešte ďalších 500 zápasov, ale základom je zdravie,“ povedal Chovan pre web hokej.sk.

Šikovný útočník je v prebiehajúcom ročníku kapitánom Zvolena a zároveň jeho najproduktívnejším hráčom, keď v 45 zápasoch nazbieral 53 bodov (13+40). Dva štarty pridal aj v slovenskej reprezentácii.