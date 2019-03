Karatistka Suchánková si na európskom šampionáte vybojovala bronz v kumite

GUADALAJARA 30. marca (WebNoviny.sk) – Slovenská reprezentantka v karate Ingrid Suchánková si vybojovala bronzovú medailu na 54. majstrovstvách Európy EKF (European Karate Federation) v španielskej Guadalajare (28. – 31. 3.), kde štartuje 564 pretekárov z 51 krajín.

V športovom zápase kumite v kategórii do 61 kg členka VŠC Dukla Banská Bystrica zdolala v sobotňajšom predpoludňajšom dueli o 3. miesto Nórku Bettine Alstadsaetherovú 7:3 na body.

Skvelý výkon po nútenej pauze

Suchánková si pripísala druhý individuálny bronz na ME, premiérovo sa tešila pred štyrmi rokmi v tureckom Istanbule – tiež v kumite do 61 kg. Z majstrovstiev sveta má v zbierke jedno tretie miesto, a to z roku 2016 v rakúskom Linzi.

„Po dlhšom zranení a nútenej pauze sa Ingrida vrátila vo veľmi dobrom svetle. Tvrdo na sebe pracovala, čo sa odzrkadlilo na jej vystúpení. Pred dvoma týždňami získala titul majsterky Slovenska v Dolnom Kubíne, teraz skvelý bronz na kontinentálnom šampionáte v Španielsku. Sme radi, že Slovensko sa ani z týchto majstrovstiev Európy nevráti domov bez medaily,“ uviedol pre agentúru SITA generálny sekretár Slovenského zväzu karte (SZK) Leopold Roman.

Proti Alstadsaetherovej potvrdila výbornú formu

Rodáčka z Trenčína Suchánková si na ME 2019 poradila v 1. kole s domácou Cristinou Ferrerovou-Garcíovou 5:1 na body, následne rovnako presvedčivo, ale 4:0, zdolala Nemku Madeleine Schröterovú aj Talianku Lauru Pasquovú.

Až v boji o finále ju zastavila Tjaša Rističová zo Slovinska, ktorá zdolala slovenskú protivníčku hladko 9:1 na body. V sobotňajšom dueli proti spomenutej Nórke Alstadsaetherovej však slovenská karatistka potvrdila výbornú formu a radovala sa z bronzu.

Svoju medailovú zbierku na ME v Guadalajare môže Slovensko ešte rozšíriť o jeden vzácny kov. Družstvo žien SR v súbornom cvičení kata v zložení Ema Brázdová, Ľudmila Báčiková, Nikoleta Merašická sa po piatkovom postupe z eliminácie predstaví v nedeľňajšom súboji o bronz proti Rusku. Na vlaňajších novembrových majstrovstvách sveta WKF v Madride obsadili Slovenky v rovnakej zostave 7. miesto.

Úspechy Slovákov na šampionátoch

Slovenskí karatisti si nevybojovali medailu na kontinentálnom šampionáte iba tri razy v novodobej ére samostatnej SR od roku 1994 – na španielskom ostrove Tenerife v roku 2005, pred piatimi rokmi vo fínskom Tampere a vo francúzskom Montpellieri 2016. Inak vždy priviezli domov aspoň jeden vzácny kov.

Na seniorských majstrovstvách sveta a Európy získali reprezentanti SR od roku 1994 dovedna 48 medailí (bilancia: 7 – 10 – 31). Na svetových šampionátoch vystúpili Slováci na stupne pre víťazov desaťkrát (1 – 1 – 8) a na kontinentálnych šampionátoch po sobotňajšom bronze Ingrid Suchánkovej dosiaľ 38-krát (6 – 9 – 23).