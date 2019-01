Aktualizované: Karolína Schmiedlová má formu, v Hobarte postúpila už do semifinále

aktualizované 10. januára, 13:06

HOBART 10. januára (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Karolína Schmiedlová pokračuje v skvelých výkonoch na turnaji WTA International Hobart International v austrálskom Hobarte (dotácia 250 000 USD, tvrdý povrch vonku). Vo štvrtkovom stretnutí štvrťfinále dvojhry zdolala takisto nenasadenú Rumunku Irinu-Cameliu Begovú za 107 minút 7:5, 7:5.

V oboch setoch prehrávala

V oboch setoch musela Schmiedlová doťahovať manko, keď prehrávala 3:5, resp. 1:4, napokon sa však tešila z víťazstva.

„Iba som sa snažila hrať svoju hru. Dobre podávať a sústrediť sa na každý bod. Nemala som čo stratiť, ona je skvelou hráčkou, takže som hrala bez veľkých očakávaní. Nemyslela som na skóre a som šťastná, že to vyšlo. Víťazstvo ma potešilo, lebo som počas kariéry zažila lepšie aj horšie časy. Každý takýto úspech ma veľmi poteší, pretože som počas dvoch rokoch nehrala na turnajoch WTA. Som šťastná, že som späť a že sa mi darí,“ uviedla Schmiedlová, cituje ju web podujatia hobartinternational.com.au.

Za postup do semifinále si pripíše na svoje konto odmenu vo výške 11 500 amerických dolárov a do rebríčka jej pribudne 110 bodov. V súboji o postup do finále ju čaká Švajčiarka Belinda Bencicová.

V semifinále bola naposledy v Bogote

Dvadsaťštyriročná Schmiedlová (77. v rebríčku WTA) a o štyri roky staršia Begová (76.) odohrali šiesty vzájomný duel.

Slovenka uspela štvrtýkrát. Predtým naposledy na seba narazili na vlaňajšom Roland Garros, Rumunka triumfovala v 1. kole vo vyrovnanom súboji 6:4, 5:7, 9:7.

Fedcupová reprezentantka SR Schmiedlová sa naposledy predstavila v semifinále turnaja WTA vlani v apríli, keď sa tešila z celkového triumfu na antukovom podujatí v kolumbijskej Bogote.