Katalánsky regionálny prezident Carles Puigdemont hlasoval v referende

BARCELONA 1. októbra (WebNoviny.sk) – Katalánsky regionálny prezident Carles Puigdemont hlasoval v dnešnom referende. Politik tak urobil v Cornella de Terri, keďže volebnú miestnosť v Sant Juli? de Ramis, kde mal pôvodne hlasovať, obsadila polícia. Agentúre The Associated Press to potvrdil jeho hovorca.

Regionálny viceprezident Oriol Junqueras už takisto hlasoval, pričom podľa TV3 si musel z rovnakého dôvodu ako Puigdemont nájsť inú volebnú miestnosť.

Polícia v Barcelone použila na rozohnanie davu gumené náboje. Niekoľko ľudí utrpelo zranenia. Demonštranti nechceli pustiť policajné autá, v ktorých sa nachádzali zhabané schránky na hlasovacie lístky. Muži zákona v regióne dnes už zadržali niekoľko osôb v súvislosti s referendom.

Na niekoľkých miestach sa polícia dostala do potýčok s podporovateľmi referenda o samostatnosti Katalánska, ktoré centrálna španielska vláda považuje za protiústavné. Katalánski predstavitelia uviedli, že napriek snahám polície, sa podarilo otvoriť 73 percent volebných miestností.