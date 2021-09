Katarzyna Krakowiak: Toto ešte nie je noc

Cez steny a fasády Kunsthalle Bratislava vybuchuje hromadný smiech. Pozostáva z tisícky nahrávok smiechu žien a mužov z rôznych krajín, ktorí podporujú rovnaké práva a slobodu.

Otvorenie: 1. 10. 2021 | 18:00 – 20:00

Kurátorka: Lýdia Pribišová

Trvanie: 2. 10. 2021 – 14. 11. 2021

Miesto: Kunsthalle LAB

Projekt nadväzuje na spôsob práce, ktorý Krakowiak uplatnila pri realizácii diela It Begins With One Word. Choose Your Own (2020) v pavilóne Mies van der Rohe v Barcelone. Reagujúc na situáciu pandémie a zákazu vychádzania vyhlásila otvorenú výzvu pre ľudí z celého sveta, aby vybrali jedno slovo, ktoré je pre nich dôležité a za ktoré by chceli niesť zodpovednosť. Zo zaslaných nahrávok slov vytvorila polyfónnu kompozíciu, štruktúru prepájajúcu architektúru a jazyk. Rozšírením významu architektúry prostredníctvom jazyka tak vznikla kolektívna sociálna socha.

„V Bratislave vytvorila Krakowiak monumentálny zvukový most spájajúci ľudí v snahe o voľný tok emócií. Smiech ako prirodzený reflex, existujúci mimo jazyka, sprevádza situácie, kde už slová nefungujú. Jeho atavistická, takmer živočíšna energia iniciuje mobilizáciu a spája spoločenstvá. Je presne tým, čo potrebujeme v čase krízy, keď sú pošliapané práva a potláčaná sloboda.“ uvádza Lýdia Pribišová, kurátorka výstavy.

Katarzyna Krakowiak: The Rise and Fall of Air, Zachęta Národná Galéria Umenia, Varšava, 2013. Foto: Krzysztof Pijarski

Smiech je univerzálny ľudský jazyk, ktorý prináša pozitívnu energiu a nádej v dlhom období ťažoby. Súčasná situácia nie je ani zďaleka ľahká, rovnako ako smiech znejúci z budovy Kunsthalle Bratislava. Prekonajme nepokoj a nahlas sa zasmejme! Zvuk je neviditeľný rovnako ako sila smiechu. Je presvedčivejší ako tisíc slov. Inštalácia Katarzyny Krakowiak vysiela apelatívny odkaz – odkaz kolektívnej sily, vzájomnej podpory a nádeje.

Projekt je podporený Inštitútom Adama Mickiewicza a je spolufinancovaný Ministerstvom kultúry, národného dedičstva a športu Poľskej republiky, Nadáciou SPP, Poľským inštitútom v Bratislave a Akadémiou výtvarných umení vo Varšave.

KATARZYNA KRAKOWIAK (*1980, Poľsko) žije a tvorí v mestách Otwock v Poľsku a Oliva v Španielsku. V roku 2012 získala osobitné uznanie za dielo the Walls Quake as if They Were Dilating with the Secrect Knowledge of the Great Powers v poľskom pavilóne na 13. medzinárodnej výstave architektúry – la Biennale di Venezia. Vybrané projekty: It Begins with One Word. Choose Your Own (2020), Mies van der Rohe Pavilion, Barcelona; Dust (2018), Halle am Berghain, Berlín; As Though Nothing Could Fall Except the Sun (2016), Filharmónia Mieczyslawa Karlowicza, Štetín, zo série Architecture is the Music of Space, Five Exceptional Concert Halls in Europe instalments v: Blaibachu, Reykjaviku, Osle a Porte; the First Shock of Great Escape (2014), Arsenal, Gdańsk; The Great and the Secret Show/ The Look Out Gallery (2013), PERFORMA 13 with Storefront for Art and Architecture, New York City; Rise and Fall of Air (2013), Zacheta Národná galéria umenia, Varšava; When a Steam Breaks the Water Perpendicularly, its Angle is Measured to Be 0 Degree, and the Degree Gets Closer to 90 As It is Slanted More, and the Level Surface is 90 Degrees (2013), Post MoMA, New York City; All. FM (2008 – 2011), pirátske rádio stanice realizované v mestách Jaffa, Tallin, Mexico City a Wroclaw. Krakowiak vedie Studio of Sound Activities na Akadémii výtvarných umení vo Varšave.

It Begins With One Word. Choose your own, Mies van der Rohe Pavilion, Barcelona, 2020. Foto: Anna Mas

