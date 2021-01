Kauza Lučanského smrti sa politicky zneužíva, vyhlásila ministerka Kolíková a nad odchodom z funkcie neuvažuje

Je dôležité vyvrátiť akékoľvek pochybnosti, ktoré by súviseli so smrťou bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského.

Po prvom zasadnutí nezávislej komisie zriadenej v súvislosti s Lučanského smrťou to uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

Členovia komisie si schválili štatút

Komisia má 17 členov a sú v nej zastúpení poslanci Národnej rady SR z radov opozície aj koalície, prezidentka SR, verejná ochrankyňa práv, médiá či odborníci zo zahraničia.

Členovia komisie si v pondelok schválili štatút, ktorý navrhla ministerka Kolíková a zapracovali doň aj aj pripomienky jednotlivých členov. Tí si zároveň zvolia predsedu a tajomníka komisie.

Ministerka neuvažuje o odchode z funkcie

Kolíková okrem iného vyhlásila, že kauza smrti Lučanského sa politicky zneužíva a nad odchodom z funkcie ministerky neuvažuje. „Ak by som teraz odstúpila, bolo by to zbabelé,“ dodala.

Lučanský zomrel v stredu 30. decembra po tom, ako sa v utorok 29. decembra v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove pokúsil o samovraždu.