Za chrbtom pri posteli môjho muža som mala Mikulcovo komando so samopalmi, píše Lučanská

aktualizované 2. januára 17:04

Manželka bývalého policajného šéfa Milana Lučanského, Martina Lučanská, mala 29. decembra pri jeho poslednej návšteve za chrbtom policajné komando v nepriestrelných vestách so samopalmi v ruke. Napísala to na sociálnej sieti s tým, že minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) bol vtedy na chate v Martine.

Status Lučanskej na Facebooku

Lučanský zomrel v stredu 30. decembra po tom, ako sa v utorok 29. decembra v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove pokúsil o samovraždu.

„Kým ja som mala za chrbtom Mikulcovo komando pri posteli môjho muža, v nepriestrelných vestách a so samopalmi v ruke, pán minister vnútra R. Mikulec sa zabával na chate v Martine na Martinských holiach, kde je do dnešného dňa. A tak sa pýtam sama seba, to naozaj chcem tak veľa, aby niekto tak kompetentný, ako je minister vnútra R. Mikulec, v demokratickej krajine, ktorý zabezpečuje bezpečnosť a poriadok v nej, mu bolo naozaj za ťažko vyvesiť čiernu vlajku nad budovou ministerstva vnútra a vzdať mu tak úctu na počesť jeho pamiatke?“ pýta sa Martina Lučanská.

Výzva strany Smer-SD

Podľa strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) okolnosti posledného stretnutia Martiny Lučanskej s manželom ukazujú na totálnu brutalitu a neľudskosť konania ministra vnútra.

„Je trápne, ak sa za takýchto okolností musia už aj najbližší príbuzní domáhať elementárneho prejavu úcty a rešpektu ku generálovi Lučanskému,“ uvádza strana v stanovisku, ktoré zaslal hovorca Ján Mažgút.

Smer-SD zároveň vyzýva Ministerstvo vnútra SR (MV SR), aby zabezpečilo vyvesenie čiernej vlajky na budove MV SR, ako aj na budove Policajného zboru SR.

Na Lučanskej slová reagoval v statuse na Facebooku aj minister Mikulec.