Keď podpora domácich výrobcov, tak poriadna

Lidl zaplatil v minulom roku slovenským dodávateľom za ich výrobky 450 miliónov eur, podiel potravín od slovenských dodávateľov na pultoch diskontu je 36%.

O podpore slovenských potravinárov hovoria všetky obchodné reťazce. Podstatnejšie než marketing sú však reálne dáta, pretože čo je doma, to sa počíta. V minulom obchodnom roku zaplatil Lidl slovenským dodávateľom za ich výrobky 450 miliónov eur v nákupných cenách. Podiel potravín od slovenských dodávateľov na jeho pultoch dosiahol 36%, suverénne najviac spomedzi všetkých krajín pôvodu. Na druhom mieste skončili s veľkým odstupom českí dodávatelia, tretí boli Nemci. Podporiť domácich producentov môžete nákupom v Lidli aj vy, navyše od pondelka začína obľúbený tematický týždeň „Vyrobené na Slovensku“.

„Ponuka Vyrobené na Slovensku je stálou súčasťou našich tematických týždňov, zákazníci sa na ňu môžu tešiť viackrát ročne. Skvelé je, že táto akcia je obľúbená aj v susednej Českej republike. Podobne aj výrobky našej privátnej značky Slovenskô predávame doma na Slovensku, ale aj v zahraničí,“ povedal Matej Prochotský, obchodný riaditeľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za akčné ponuky. Počas týždňa Vyrobené na Slovensku sa v ponuke Lidla objaví takmer 200 produktov, ktoré bežne nefigurujú v sortimente obchodného reťazca. Šancu odprezentovať sa a osloviť zákazníkov naprieč celým Slovenskom, vo všetkých 155 predajniach diskontu, dostanú aj dodávatelia, ktorí nemajú dostatočnú kapacitu na celoročnú spoluprácu.

Foto: Lidl

V nedávnom skončenom obchodnom roku (trvá vždy od marca do februára) zvýšil diskont počet slovenských dodávateľov o štvrtinu a obrat s nimi narástol o viac ako 16%. Lidl aktuálne spolupracuje s 279 slovenskými dodávateľmi, ktorým za ich výrobky zaplatil v roku 2021 bezmála 450 miliónov eur v nákupných cenách. To znamená, že presne takúto sumu dostali dodávatelia od Lidlu na svoje účty. „Lidl je veľmi seriózny partner, ktorý je síce pri vyjednávaní cien veľmi náročný, ale čo sa týka platenia, je stopercentný. Je to taká spolupráca akú hľadáme,“ doplnil Jozef Mikuš, majiteľ JM Vinárstvo Doľany. Podobne sa vyjadril aj Vladimír Hatok, obchodný riaditeľ Minerálne vody, a.s., ktorý uviedol: „Spoločnosť Lidl je férový partner. Keď sa urobia dohody, tieto aj platia a je ochotný pomôcť s predajom aj nad rámec toho, čo je dohodnuté.“

V obchodnom roku 2021 vyviezlo 64 slovenských dodávateľov svoje výrobky do 28 krajín, v ktorých Lidl pôsobí. Na zahraničných pultoch diskontného reťazca tak skončili stovky rôznych druhov produktov spod Tatier a hodnota tohto exportu prekročila 70 miliónov eur v nákupných cenách. Vďaka Lidlu a jeho dodávateľom putuje syr nivového typu do Lotyšska, sušené ovocie do Litvy, slovenské údeniny do Anglicka, slivovica do Nemecka či Dánska, bryndza do Maďarska a tofu napríklad do Chorvátska, Fínska či Rumunska. Medzi najväčších exportérov patria spoločnosti Agrofarma, Alfa Bio, Mecom, Metsa Tissue, Pierre Baguette, SHP Harmanec či Tatranská mliekareň.

Foto: Lidl

V roku 2021 uviedol Lidl na trh novú privátnu značku – Slovenskô, pod ktorou zákazníkom ponúka typicky slovenské výrobky od domácich dodávateľov. Svoju ponuku môžu reťazcu poslať prostredníctvom elektronického formulára: https://www.lidl.sk/c/slovenski-dodavatelia/s10009143. „Spolupráca s Lidlom je pre nás dôležitá. Priniesla nám stabilitu v produkcii a aj v cenách. O spoluprácu sme sa snažili my, pretože Lidl považujem za symbol čerstvosti. Spoluprácu hodnotím ako výbornú,“ povedal Peter Molnár, majiteľ Agro Tomašová.

Informačný servis