Kelemen sa v AHL zaskvel hetrikom a zariadil triumf Tucsonu nad San Jose, je tretí najproduktívnejší hráč tímu (video)

Slovenský hokejový útočník Miloš Kelemen sa zaskvel hetrikom pri sobotňajšom triumfe tímu Tucson Roadrunners 6:3 v zámorskej AHL v domácom súboji proti klubu San Jose Barracuda.

Kelemen najprv vyrovnal

Dvadsaťtriročný odchovanec zvolenského hokeja sa troma gólmi prezentoval vo svojom trinástom súboji v AHL. V sobotu najprv v presilovke vyrovnal v závere druhej tretiny na 3:3, v tretej v 53. minúte strelil víťazný gól na 4:3 a 118 sekúnd pred treťou sirénou gólom do prázdnej bránky spečatil triumf Roadrunners.

„Som za Miloša veľmi šťastný, jeho tvrdá práca prináša ovocie. Keď mu poviete, že má niečo spraviť, tak to urobí. Dostal odmenu za prácu, ktorá v tejto sezóne odvádza. S jeho prístupom sa dostáva do šancí a je super vidieť, že za to dostal odmenu. Je to pre neho skvelé,“ povedal na adresu slovenského reprezentanta kapitán tímu Adam Cracknell, ktorý hrá s Kelemenom v jednom útoku.

Zo Slovákov bodoval aj Pospíšil

Roadrunners sa ziskom dvoch bodov odpútali od svojho sobotňajšieho súpera a v tabuľke Pacifickej divízie im patrí 3. priečka. Kelemen v trinástich dueloch tejto sezóny zaznamenal šesť presných zásahov a pridal aj päť asistencií. S jedenástimi bodmi je tretím najproduktívnejším hráčom Tucsonu, ktorý je farmou Arizony Coyotes z NHL.

Zo Slovákov v sobotu bodoval v AHL aj Martin Pospíšil, ktorý sa asistenciou podieľal na triumfe Calgary Wranglers nad domácim Bakersfieldom Condors 5:2. V aktuálnom ročníku v jedenástich zápasoch zaznamenal tri gólové prihrávky.