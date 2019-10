Kevin McAllister skončil vo firme Boeing na poste šéfa divízie komerčných lietadiel

Americký výrobca lietadiel Boeing vymenil šéfa svojej divízie komerčných lietadiel, ktorá sa ocitla v kríze pre dve tragické nehody najnovšieho stroja. Firma uviedla, že Kevina McAllistera na čele divízie nahrádza Stanley Deal, doterajší šéf divízie služieb. Zmena vo vedení Boeingu prišla len niekoľko dní po zverejnení internej komunikácie, ktorá ukázala, že skúšobný pilot na simulátore zaznamenal vážne problémy pri testovaní softvéru kontroly letu stroja 737 Max.

McAllister do Boeingu prišiel z divízie leteckých motorov spoločnosti General Electric Co. v roku 2016 len niekoľko mesiacov predtým, ako stroj 737 Max išiel do prevádzky. Boeing nekonkretizoval, či ho z funkcie uvoľnil, ale odchádza na vlastnú žiadosť. Generálny riaditeľ Boeingu Dennis Muilenburg sa McAllisterovi poďakoval za jeho službu „v náročnom období“.

Boeing v lete zaúčtoval negatívnu položku 5,6 mld. USD pred zdanením na pokrytie odhadovaného odškodnenia leteckých firiem, ktoré zrušili tisíce letov pre uzemnenie lietadiel 737 Max. Firma zároveň uviedla, že v súvislosti s uzemnením má ďalšie náklady v sume takmer 3 mld. USD.

(1 EUR = 1,113 USD)