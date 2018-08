Keysová predviedla v Cincinnati fantastický obrat, proti Kerberovej strelila 55 víťazných úderov

CINCINNATI 17. augusta (WebNoviny.sk) – Osemfinále dvojhry znamenalo konečnú pre nasadenú trojku aj štvorku na tenisovom turnaji WTA Premier 5 na tvrdom povrchu v americkom Cincinnati. Trojka „pavúka“ a šampiónka vlaňajšieho US Open Američanka Sloane Stephensová nestačila na pätnástku Belgičanku Elise Mertensovú a podľahla jej 6:7 (8), 2:6.

Víťazka nedávneho Wimbledonu Nemka Angelique Kerberová nasadená ako štvrtá prehrala s Američankou Madison Keysovou (13.) 6:2, 6:7 (3), 4:6. V dvojhodinovom zápase Keysová nastrieľala 55 víťazných úderov a 9 es a predviedla obrat vo veľkom štýle proti súperke so vzájomnou bilanciou 1:7. Navyše prvýkrát Kerberovú zdolala na tvrdom povrchu.

„Išlo o to, aby som nemyslela na minulosť a tých 6 či 7 prehier s ňou. Dokázala som to a o to sladšie chutí toto víťazstvo,“ uviedla Madison Keysová podľa webu Ženskej tenisovej asociácie (WTA).

Vo štvrtok sa rozlúčila aj turnajová šestka Francúzka Caroline Garcíová po prehre s Bieloruskou Arinou Sobolenkovou 4:6, 6:3, 5:7. Opäť zabrala Češka Petra Kvitová, ktorá ako nasadená osmička hladko zdolala premožiteľku Viktórie Kužmovej Francúzku Kristinu Mladenovicovú 6:4, 6:2.