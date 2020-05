Kim Čong-un vraj nepodstúpil žiadny chirurgický zákrok, ale pozorovatelia si všimli jeden detail

Severokórejský líder Kim Čong-un, ktorý sa 20 dní neobjavil na verejnosti, nepodstúpil chirurgický zákrok ani inú medicínsku procedúru. V nedeľu o tom informoval nemenovaný juhokórejský predstaviteľ, ktorý však odmietol uviesť zdroj svojho tvrdenia.

Vyjadril sa tak v čase pretrvávajúcich špekulácií o Kimovom zdraví, napriek tomu, že sa v piatok podľa severokórejských štátnych médií zúčastnil na oslavách dokončenia továrne na hnojivá neďaleko Pchjongjangu.

I keď zverejnené videá a fotografie na chvíľu utíšili klebety o tom, že by Kim mohol byť vážne chorý, či dokonca mŕtvy, niektoré médiá a pozorovatelia naďalej špekulujú o jeho zdravotnom stave, pričom upozorňujú, že pri chôdzi vyzeral dosť strnulo.

Špekulácie týkajúce sa Kimovho zdravia sa rozšírili, keď sa 15. apríla neukázal na oslavách 108. výročia narodenín svojho starého otca. To je pritom najdôležitejšie podujatie v Severnej Kórei a 36-ročný Kim ho nevynechal, odkedy v roku 2011 prevzal moc po svojom otcovi.

Keďže ide o absolutistického vládcu krajiny disponujúcej jadrovými zbraňami, je Kimovo zdravie v centre intenzívneho záujmu tak regionálneho, ako aj globálneho. V prípade, že by sa mu niečo stalo, mohlo by to podľa expertov viesť k destabilizácii Severnej Kórey.