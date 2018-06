Kiska v prejave upozornil aj na vážnu situáciu v poľnohospodárstve, štát podľa neho zlyháva

BRATISLAVA 13. júna (WebNoviny.sk) – Situácia v slovenskom agrosektore je podľa prezidenta SR Andreja Kisku vážna, a preto je potrebné poľnohospodárom a farmárom v krajine venovať zvýšenú pozornosť.

Stále platí, že život na vidieku nie je takým, akým by mal byť a štát farmárom nepomáha, hoci ho o to viackrát žiadali. Prezident Andrej Kiska to konštatoval v správe o stave Slovenskej republiky, ktorú predniesol v stredu v pléne NR SR.

Slovensko nie je sebestačné

„Roky zanedbávania problémov spôsobili, že štátne orgány zatvárajú oči pred vydieračskými praktikami v regiónoch, tolerujú vyhrážky a fyzické útoky, alebo sa dokonca stavajú na stranu agresorov. Tieto zlyhania štátu majú konkrétne obete. Sú nimi podvedení, zbití farmári, ktorí sa nedovolali svojich práv,“ uviedol Andrej Kiska.

Neblahé dôsledky v poľnohospodárstve vidno podľa prezidenta naprieč všetkými regiónmi. „Hoci je Slovensko prevažne vidiecka krajina, má nízku zamestnanosť v poľnohospodárstve. Farmy majú v európskom porovnaní veľké rozlohy, ale nízku produktivitu. Napriek pol miliarde eur, ktorá do poľnohospodárstva každoročne smeruje, nie je Slovensko sebestačné pri výrobe potravín. Vidiek nie je ani atraktívnym, ani perspektívnym miestom na život,“ pokračoval prezident.

Peniaze nemajú smerovať k špekulantom

Situácia v Poľnohospodárskej platobnej agentúre a Slovenskom pozemkovom fonde je podľa prezidenta taká závažná, že aj generálny prokurátor konštatoval, že štát pri vynucovaní práva zlyháva.

„K podobným záverom došiel Najvyšší kontrolný úrad SR. Preto ma prekvapuje, že ani presvedčivé odhalenia nedokázali zmeniť status quo v týchto dvoch inštitúciách. Neviem, či je to ľahostajnosť, alebo je to úmysel,“ povedal prezident SR, ktorý negatívne hodnotil aj stagnáciu pri reštitučných konaniach v krajine.

Andrej Kiska ďalej uviedol, že peniaze na rozvoj vidieka majú smerovať k tým, ktorí chcú produkovať, teda k veľkým farmám aj drobným farmárom, nie k špekulantom.

„Existuje mnoho nástrojov ako špekulantov odhaliť. Len ich musíme začať využívať. Je načase peniaze použiť správne a zastaviť zväčšujúci sa rozdiel medzi viacerými dynamicky rozvíjajúcimi sa mestami a prevažne stagnujúcim zvyškom krajiny,“ dodal Andrej Kiska.

Odmietajú špinavé praktiky

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) v reakcii na prejav prezidenta uviedla, že razantne odmieta špinavé praktiky v poľnohospodárstve, ktoré súvisia s netransparentným a nezákonným prideľovaním agrodotácií.

„Vždy sme sa dištancovali a vždy sa aj budeme dištancovať od takých podnikateľov, ktorí zneužívajú poľnohospodárske dotácie z európskych a národných zdrojov. Komora stojí za tými poľnohospodármi, ktorí čestne, zodpovedne a s pridanou hodnotou premieňajú poskytnuté finančné prostriedky, na ktoré majú nárok, na pestovanie poľnohospodárskych plodín, rozvoj živočíšnej výroby, výrobu slovenských potravín zo slovenských surovín a starostlivosť o vidiecku krajinu,“ uviedla v reakcii hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.

Zároveň vyzvala, aby sa poľnohospodárstvo všeobecne nespájalo s podvodmi a mafiánskymi praktikami, pretože v odvetví pôsobí celý rad čestne podnikajúcich poľnohospodárov, ktorí dotácie premieňajú na prácu.